"Dincolo de alb şi negru": O pledoarie pentru gândire

În săptămâna 10-14 octombrie, gazdele emisiunii "Dincolo de alb și negru”, Cătălin Ştefănescu, Mihai Rădulescu, Laurențiu Ciocăzanu şi Marius Constantinescu vă aşteaptă cu invitaţi surpriză. Descoperiţi ce v-au pregătit, pe TVR 1, de la ora 18:55.

Şi în această săptămână, TVR1 ne prezintă dialoguri interesante şi invitaţi remarcabili, fiecare în domeniul pe care îl reprezintă. Vom trece, în doar o săptămână, prin domenii diverse: de la jurnalism la literatură şi de la ştiinţele militare, la arta gastronomică, dar nu vom pierde din vedere esenţialul: „Dincolo de alb şi negru” este o pledoarie pentru gândire.

Despre invitaţii săi, Cătălin Ştefănescu – moderator şi în primul sezon al emisiunii – spunea că „ne învaţă că trebuie să gândim cu minţile noastre, să le punem la lucru. Pentru că e o perioadă când a gândi cu propria minte e un act extrem de necesar şi salvator”. Şi asta vă propunem şi în acest nou sezon al emisiunii.

Luni, 10 octombrie, Cătălin Ştefanescu va sta de vorbă cu Stelian Muscalu, jurnalistul cu 20 ani de experiență în presă, toţi în televiziune. A trecut de-a lungul carierei sale de la divertiment la politică şi apoi la zona economică. A fost, de asemenea, corespondent special la Guvernul României şi redactor prezentator. Este licenţiat în economie şi are un master în comunicare.

Marţi, 11 octombrie, este rândul lui Mihai Rădulescu să dialogheze cu Gabriel Liiceanu, unul dintre cei mai importanţi autori de „literatură personală“ din România zilelor noastre. Într-unul din volumele sale "Nebunia de a gândi cu mintea ta", atât de potrivit cu scopul emisiunii "Dincolo de alb şi negru", filosoful observa: „Orice minte, la intrarea în viaţă, e crudă şi «sălbatică». Dar dacă ne este dată în grijă ca minte a noastră, noi suntem cei chemaţi s-o ajutăm să devină «o minte adevărată», s-o cultivăm şi s-o facem să se coacă. Răspundem, mai presus de orice, pentru mintea noastră, pentru felul în care i-am trasat contururile şi pentru cel în care, pornind de la ea, ne-am ales apoi viaţa. Adevărul e că nu poţi spune «eu» şi nu poţi revendica un destin decât la capătul unui act solitar de gândire.“

Miercuri, 12 octombrie, Laurențiu Ciocăzanu discută cu generalul în rezervă Mircea Mândrescu, doctor în ştiinţe militare, fost comandant NATO, fost Șef Direcție planificare strategică - Statul Major General.

În ultima ediţie a săptămânii, joi, 13 octombrie, Marius Constantinescu îl va avea invitat pe Chef Marco Favino. Cunoscut drept maestrul pastelor Carbonara, Chef Favino povesteşte pe site-ul său ce înseamnă pentru el gătitul, ce l-a influenţat în alegerile sale: "Odată crescut, după ce am hotărât să pătrund tainele meseriei de bucătar, am ajuns în România. O ţară atât de diferită de casă din punct de vedere gastronomic, încât primele mele amintiri despre bucătaria româneasca sunt ca o lovitură: murături, slănina, boia, leuştean, borș, afumături. Tot mi se părea așa de nou, dar atât de arhaic. Am hotarât să studiez bucătaria româneasca din vechile cărți de bucate. Dar tot am înțeles că indiferent de regiunea geografică, ingrediente şi metode, principiul este unul singur în toata lumea: Bucătăria înseamna Amintire."

Emisiunea „Dincolo de alb și negru” este găzduită de opt dintre cei mai buni jurnaliști ai Televiziunii Române: Cătălin Stefănescu, Mihai Rădulescu, Cătălin Sava, Marius Constantinescu, Mihaela Crăciun, Marian Voicu, Mirela Nagâț, Laurențiu Ciocăzanu. Subiectele abordate în cadrul emisiunii sunt dintre cele mai diverse - cultură, social, sănătate, mediu, economie, diaspora. Iar în platou vin şi în această toamnă invitați speciali, oameni de la care avem de învățat.