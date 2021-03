Sfârșit de săptămână cu noi sezoane ale emisiunilor consacrate, la TVR 2

Pe 20 martie, de la ora 10:00, Daniela Zeca Buzura continua seria întâlnirilor cu personalităţi marcante la „Mic dejun cu un campion” iar de la ora 17:00, în cel de-al doilea sezon „Frați de viță”, Cătălin și Adrian Păduraru pornesc pe Drumul Vinului.

Capitolul noutăţi din weekend este completat de „Motorvlog”, sâmbătă, de la ora 17:30, dar şi de emisiunea „Pescar hoinar” care aniversează majoratul duminică, 21 martie, de la ora 10:00. Dar lista nu se încheie aici, pentru că ediții noi, cu informații utile au pregătit și emisiunile „Ferma” (duminica, de la ora 9:00), „Natură și aventură” (duminică, ora 10:30) și „Sănătate cu de toate” (duminica, ora 12:30).

Noul sezon „Mic dejun cu un campion” debutează cu cel mai temerar român: Dumitru Prunariu. Sâmbătă, 20 martie, de la ora 10:00, Daniela Zeca Buzura se va afla în grădina Librăriilor Cărtureşti – Verona pentru a da startul celui de-al treisprezecelea sezon „Mic dejun cu un campion”. „Credem cu tărie că este un număr norocos, cu toate superstiţiile care l-au secondat de-a lungul istoriei. Şi o să dovedim că astrele sunt de partea noastră, pentru că v-am pregătit întâlniri cu oameni frumoşi şi deştepţi, cu vieţi de legendă ce vă vor stârni, fără îndoială, interesul”. Cum pe 9 martie s-au implinit 40 de ani de la zborului lui Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut român este invitatul primei ediții. În urmă cu 40 de ani, Dumitru Prunariu devenea primul, dar şi singurul până acum, astronaut din România care călătorea în spaţiul cosmic la bordul navetei sovietice Soiuz 40, alături de Leonid Popov. „Măreția și unitatea desăvârșită a Pământului văzut de sus m-au învățat să fac binele”, mărturisește invitatul.

„Frații de Viță” continuă călătoria pe Drumul Vinului în fiecare sâmbătă de la ora 17:00. În cel de-al doilea sezon vor descoperi zonele viticole printr-o nouă perspectivă, vor „inventaria” cramele noi și vor „măsura” noua dimensiune a oenoturismului românesc. Gazdele au pregătit o primă ediție de colecție, în care sunt adunate cele mai frumoase momente, locuri, întâlniri.... amintiri. ,,Am descoperit vinuri... și nu doar atât!” spune Adrian Păduraru. ,,Am descoperit locuri... am descoperit trăiri.... vii tinere.... sau vii în trecerea anotimpului... istorie, cunoștințe noi despre o bogăție a noastră, a tuturor. Transformări, renaștere, varietate, peisaje care nu ți se dezlipesc ușor de retină.... Am descoperit oameni!”, spun ei.

„Sezonul acesta va fi puțin atipic pentru noi”, mărturisesc Andrei Barbu și Mihai Alexandrescu, gazdele „MotorVlog” (sâmbătă, de la ora 17:30). „În primul rând, materialele de călătorie or să fie destul de limitate din cauza contextului actual, asta cel puțin până ne vaccinăm. Dar, partea bună e că ne vom concentra pe mai multe sfaturi utile de cumpărare, vom pune accent pe modele mai accesibile din perspectiva prețului și chiar avem o serie întreagă de materiale despre noile modele Dacia. În plus, în acest sezon vom avea mult mai multe mașini electrice testate - fie că vorbim despre pur electrice sau de tip plug-in hybrid, așa că vom afla care sunt variantele ce merită luate în calcul și care mai degrabă, nu”, adaugă prezentatorii. . În prima ediție descoperim pădurile Vlăsiei și din jurul lacului Snagov la volanul unei mașini electrice și ajungem la conacul Marghiloman din Hageiști cu un foarte clasic 2.0 TDI cu tracțiune integrală. În plus, testam abilitățile urbane ale unuia dintre cele mai scumpe modele din gama Renault.

„Pescar hoinar”, la aniversare. De 18 ani echipa emisiunii „Pescar hoinar” colindă malurile apelor, de la cele naturale la amenajările piscicole, de la râurile de munte până în Delta Dunării, într-o competiţie loială cu peştele, descoperind mereu locuri pitoreşti şi oameni interesanţi. Duminică, de la ora 10:00, Eugen Roibu şi Ştefan Stoica, gazdele emisiunii, vă invită în noi aventuri pe cărări fără pulbere, visând, ca de obicei, la marea captură…