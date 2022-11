Dăruiește Românie!, prezentată de Carmen Târnoveanu, se vede la TVR 3

Dăruiește Românie! , unul dintre cele mai îndrăgite și urmărite programe ale românilor din diaspora, începând cu sezonul 8, se întâlnește cu publicul din țară, sambăta, de la 13.30, la TVR 3.

Parada tuturor artiștilor români se vede acum la TVR 3, în emisiunea Dăruiește Românie! în care vom promova oamenii talentați ai României, de peste tot din țară. Urmăriți-ne sâmbătă, 12 noiembrie, de la ora 13.30, la TVR 3, pentru a vă întâlni cu artiști iubiți de toți românii, precum: Silvia Dumitrescu, tenorul Alin Stoica, Alin Dincă & Trooper, artiști ai Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, din București, magicianul Alin Gârjob, trupa Dl. Goe, alături de artiștii, fie consacrati, fie tineri pe drumul carierei, recunoscuți, îndeosebi, în orașele în care își trăiesc arta, precum Among The Filters și Bianca Mihai.

“A dărui, a oferi înseamnă să faci bine ceea ce ai tu de făcut. Profesor, doctor, artist, jurnalist, toți dăm ceva înapoi societății, țării în care ne-am născut, în măsura în care facem cu simț de răspundere, ceea ce știm să facem, ceea ce am învățat să facem, adică, propria meserie.

Despre asta este vorba. Fiecare invitat, prin ceea ce este, prin ceea ce face, dăruiește, dă mai departe lumii, ceva din ce a realizat, ceva din propria devenire. Iar propria devenire este fundamental amprentată de identitate, deci, în cazul nostru, de România.

Pentru că TVR 3 este canalul Televiziunii Române cu cea mai vizibilă prezență în orașele țării, emisiunea Dăruiește Românie!, va căuta în toată țara și, chiar și dincolo de granițe, în străinătate, artiști care dăruiesc Românie, adică, fac cu pasiune ceea ce știu ei să facă cel mai bine, propria meserie și astfel, dau mai departe binele, dau mai departe bucuria de a fi. Astfel, la TVR 3, în fiecare sâmbătă, de la ora 13.30, veți decoperi, într-un format de divertisment, povești de reușită, de bucurie, de încăpățânare, povești care nu mai caută cuvinte, ci doar aplauzele dumneavoastră, aplauzele publicului”, spune Carmen Târnoveanu, moderatorul si realizatorul emisiunii.

La TVR 3, pentru prima dată într-un format de divertisment, vedetele sunt artiștii fie consacrați, fie tineri pe drumul carierei, cu talent și speranța în fața orizontului fabulos numit scenă, recunoscuți, îndeosebi, în orașele în care își trăiesc arta, dar care, mulți dintre ei, abia acum, vor descoperi bucuria întâlnirii cu publicul larg, bucuria întâlnirii cu dumneavoastră, telespectatorii TVR 3.

Fiecare ediție este interactivă, astfel că publicul telespectator TVR 3, este invitat în online, pe pagina de facebook TVR 3, pentru a le face galerie artiștilor de la ei de-acasă.

În prima ediție a noului sezon, în rândul artiștilor din țară, respectiv din Galați si Buzău, pe care suntem bucuroși să îi promovăm în emisiunea Dăruiește Românie!, se regăsesc Among The Filters și Bianca Mihai.

Among the Filters este o trupă de pop-rock/rock alternativ înființată în Galați la începutul anului 2017. Trupa a suferit mai multe schimbări în componență de-a lungul timpului, formula actuală constă în: Bogdan Știrbu – chitară și voce, Andrei Jipa – clape, George Crețu – bass, Cosmin Matei – tobe, Eduard Ștefan – trompetă.

Repertoriul trupei Among the Filters se bazează pe compoziții proprii. În anul 2020 trupa lansează albumul său de debut intitulat “Galați, etaju’ 10”, album ce va avea are parte de un destul de mare succes pe plan local. Și, desi la început de drum, trupa a avut deja primul turneu internațional în Franța.

Bianca Mihai este o tânără la început de carieră, cu participări și rezultate importante la concursurile de talent-show. “Mă distrez mai mult la un concert de blues sau jazz decât să merg în cluburi. Sunt pasionată de jazz de la vârsta de 13 ani, când am descoperit-o întâmplător pe Melody Gardot și m-am îndrăgostit iremediabil, a declarat Bianca Mihai în cadrul emisiunii.

Foto credit: Mihaela Petre

Realizator: Carmen Târnoveanu

Regizor tv : Manuela Apostol