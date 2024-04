Cap Compas: Devotio

Orașul care i-a fascinat pe călătorii de orice religie este încă o surpriză ori de câte ori te întorci aici. Iar dacă ar fi să răscolești cărți și să le confrunți cu realitatea constați că încă mai este ceva de spus. Roma este fără de sfârșit dacă ar fi să îi colinzi străzile. O nouă călătorie împreună cu echipa ”Cap Compas” vă așteaptă duminică, 5 mai, de la ora 12.30, pe TVR 2.

Ai vrea sa savurezi, precum un pahar cu apă, fiecare informație pe care o găsești la orice colț de stradă.

Nu reușești să cuprinzi cu privirea tot ce ai vrea pentru că ceasurile ne spun totdeauna că e prea târziu şi, temătoare, privirea urcă instinctiv spre cruce şi cer. Acolo întrevezi veşnicia, pacea, bucuria.

Atraşi de istoriile care de veacuri nu încetează a fi povestite, mii de credincioşi se îndreaptă tot timpul anului spre lăcașuri închinate Sfintei Fecioare Maria.

Eu, jurnalist care am cunoscut și am văzut ceva din bisericile lumii, am tresărit la fiecare pas făcut în bisericile creștine ale Romei.

Mi-a venit acestă idee de a prezenta bisericile marianice pentru că nu e loc pe fața pământului în care omul să nu strige către Cea care a dat Naștere Celui care a venit să mântuiască Lumea.

Fiecare biserică are povestea ei. Fiecare biserică are ceva de transmis, iar tu nu trebuie decât să cauți unicitatea lor. Să mergi până dincolo de podeaua pe care calci și să înțelegi cât suflet puneau cei prin a căror trudă creatoare ea ni se înfățișează astfel.

De la Biserica Santa Maria in Trastevere mi-am dat seama că în trecut creștinii erau una. Nu catolici, nu ortodocși!!!

Mozaicurile din care te privesc sfinții te fac să vibrezi din toată alcătuirea ta, trup, minte și suflet.

În Biserica Santa Maria in Cosmedin răsună cântări bizantine.

Iar în Biserica Santa Maria degli Angeli nu puteai să îți iei ochii din fața măiestriei lui Michelangelo.

Ce m-a impresionat mult a fost Biserica Iezuiților, cândva o biserică a Maicii Domnului care ajută săracii. Un loc puțin cunoscut pentru cei care ajung în Roma. Dar eu, ca jurnalist, am încercat să explorez fiecare colț de stradă.

Povestea Bisericii Sfintei Cruci din Ierusalim este, la rândul său, copleșitoare: Împărăteasa Elena a adus pământ de pe Golgota și a ridicat biserica.

Producător: Elena Dinu