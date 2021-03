Destiny reprezintă Malta la Eurovision 2021 | VIDEO

Piesa cu care intră în concurs Malta este „Je Me Casse” și va fi interpretată de Destiny în prima semifinală care are loc în data de 18 mai.

Când a început să compună piesa pentru Eurovision 2021, Team Destiny a decis că anul acesta are ca misiune să livreze un cântec pentru ringul de dans care să conțină un factor de bună dispoziție instantanee.

„Je Me Casse” a fost scrisă și compusă de Malin Christin, Amanuel Dermont, Nicklas Eklund și Pete Barringer.

Despre Destiny

În 2015, a fost selectată pentru a reprezenta Malta la Junior Eurovision Song Contest Bulgaria, pe care a ajuns să-l o câștige cu piesa Not My Soul. Ulterior, a fost invitată și ca special guest la Eurovision Song Contest din 2016.

Pe măsură ce Destiny s-a maturizat, la fel a făcut și vocea ei puternică, cea care a făcut din ea solista de astăzi. A reușit să-și prezinte talentul pe mai multe scene, inclusiv recentul său succes internațional la Marea Britanie Got Talent.

Un reper pentru cântăreață a fost câștigarea X Factor Malta, după ce a fost îndrumată de legenda Eurovision, Ira Losco. Visul ei a fost să reprezinte Malta la Eurovision Song Contest.

Destiny spune că cei mai mari cinci idoli ai săi muzicali sunt: ​​Lizzo, Beyonce, Aretha Franklin, Cardi B și Megan Thee Stallion.

***

Malta în concursul Eurovision

Malta, una dintre cele mai mici țări din concursul Eurovision, s-a alăturat concursului în 1971.

Națiunea insulară are un record Eurovision impresionant, terminând pe locul trei în urma Regatului Unit și Irlandei în 1992 și din nou în 1998, an in care numarul de voturi a fost foarte mare. Chiara a reprezentat Malta în acel an cu piesa The One That I Love. În 2002, Ira Losco a obținut cel mai bun rezultat, terminând pe locul doi cu piesa 7th Wonder - un record egalat de Chiara când s-a întors cu piesa Angel în 2005.