"Destine ca-n filme": despre blogosferă, frumusețe și traumă de copil

Marți, 7 iulie, ora 21.00, vă invităm să revedeți, la TVR 2, povești de viață ale lui Pompiliu Sterian, Stela Adam și Diana Rotaru.

Din zona bloggerilor a ajuns în emisiune Pompiliu Sterian, seniorul blogosferei românești.

În această ediție, Iuliana Marciuc scoate în evidență secretele de frumusețe ale unei doamne care scrie despre modă, stil și frumos feminin valorificându-și experiența de fost doctor militar de front, doamna Stela Adam.

Destinul de copil traumatizat de lipsa tatălui al frumoasei și talentatei moldovence, Diana Rotaru, va completa gama emoțiilor transmise de această ediție.

***

Producători: Iuliana Marciuc și Nicolae Cozma