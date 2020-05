„Destinaţie: Marte”, la TVR 1: episodul 8 – „Aproape şi totuşi departe”

Ultimul episod al serialului „Destinaţ ie: Marte” poate fi urmărit la TVR 1 joi , 7 mai, de la ora 22.00. Din 11 mai, la TVR 1, începe un nou serial - „Jocurile timpului".

Echipajul Providence 2 se pregăteşte de lansare, Denise nu vrea să participe, dar în cele din urmă se hotărăşte să urmărească lansarea. Providence 2 decolează şi se cuplează cu succes la vehiculul de transfer în orbită.

Denise se întoarce acasă la Tom pentru a-şi închide studioul şi să plece definitiv de acolo, dar se hotărăşte să îi trimită un mesaj video lui Tom înainte de a părăsi locul.

Seria se încheie cu imaginea echipajului care se pregăteşte pentru pornirea motoarelor vehiculului de transfer către Marte.

De luni, 27 aprilie, la TVR 1 putem urmări, în premieră, serialul în opt episoade Destinaţie: Marte (THE FIRST – SUA, Marea Britanie, 2018). Drama îi are în rolurile principale pe Sean Penn, pentru prima oară într-un serial realizat pentru micul ecran, şi pe actriţa britanică Natasha McElhone, preferată de numeroşi regizori hollywoodieni în producţii devenite celebre. Serialul poate fi urmărit zilnic, de luni până joi, de la ora 22.00, la TVR 1.

Alături de Sean Penn şi Natasha McElhone, serialul Destinaţie: Marte mai are în distribuţie actori precum LisaGay Hamilton, Anna Jacoby-Heron, James Ransone, Melissa George, Keiko Agena sau Hannah Ware.