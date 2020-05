„Destinaţie: Marte”, la TVR 1: episodul 6 – „Sar scântei”

Tom îşi reconsideră priorităţile. Producţ ia ce marchează debutul lui Sean Penn într-u n serial de televiziune continuă cu un nou episod la TVR 1 . Episodul 6 – marţi, 5 mai, de la ora 22.00.

Laz face eforturi să schimbe opinia unui reporter influent, care continuă să critice programul misiunii pe Marte.

Aiko şi Eitan testează o soluţie găsită pentru problema vehiculului de propulsare.

Un incident în care este implicată Denise îl forţează pe Tom să-şi reconsidere priorităţile: trebuie să iasă dintr-o simulare desfăşurată în timpul unui training.

Tom şi fiica lui au o discuţie aprinsă, în urma căreia fata se decide să stea în altă parte.

De luni, 27 aprilie, TVR 1 difuzează, în premieră, serialul în opt episoade Destinaţie: Marte (THE FIRST – SUA, Marea Britanie, 2018). Drama îi are în rolurile principale pe Sean Penn, pentru prima oară într-un serial realizat pentru micul ecran, şi pe actriţa britanică Natasha McElhone, preferată de numeroşi regizori hollywoodieni în producţii devenite celebre. Serialul poate fi urmărit zilnic, de luni până joi, de la ora 22.00, la TVR 1.

Alături de Sean Penn şi Natasha McElhone, serialul Destinaţie: Marte mai are în distribuţie actori precum LisaGay Hamilton, Anna Jacoby-Heron, James Ransone, Melissa George, Keiko Agena sau Hannah Ware.