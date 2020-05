„Destinaţie: Marte”, la TVR 1: episodul 5 – „Două portrete”

Complicaţii în familia lui Tom. Telespectatorii TVR 1 văd în premieră producţ ia ce marchează debutul lui Sean Penn într-u n serial de televiziune. Episodul 5 – luni, 4 mai, de la ora 22.00.

În timp ce Denise pictează un portret al mamei ei, o serie de flash-back-uri ne dezvăluie trecutul familiei.

Îl vedem pe Tom fiind plecat în misiuni în perioada evoluţiei fiicei lui, dar şi eforturile pe care le face pentru a fi totuşi părinte bun pentru Denise. Şi-a mutat familia la casa din New Orleans, Diane a continuat lupta, dar în cele din urmă sfârşeşte tragic, fiica lor fiind martora tristului eveniment.

Tom insistă ca fiica lor să continue şcoala la New York, dar ea începe să consume droguri şi chiar ajungă la spital din această cauză. Tom o înscrie într-un program de reabilitare, dar ea se reapucă de nesănătoasele obiceiuri la revenirea din spital acasă, astfel că, enervat, Tom o trimite acasă. Din cauza problemelor de familie, Tom este înlocuit şi pierde poziţia de coordonator al misiunii Providence 1.

Iar Denise distruge portretul fācut de ea mamei sale şi merge la o petrecere unde reîncepe să consume droguri.

De luni, 27 aprilie, TVR 1 difuzează, în premieră, serialul în opt episoade Destinaţie: Marte (THE FIRST – SUA, Marea Britanie, 2018). Drama îi are în rolurile principale pe Sean Penn, pentru prima oară într-un serial realizat pentru micul ecran, şi pe actriţa britanică Natasha McElhone, preferată de numeroşi regizori hollywoodieni în producţii devenite celebre. Serialul poate fi urmărit zilnic, de luni până joi, de la ora 22.00, la TVR 1.

Alături de Sean Penn şi Natasha McElhone, serialul Destinaţie: Marte mai are în distribuţie actori precum LisaGay Hamilton, Anna Jacoby-Heron, James Ransone, Melissa George, Keiko Agena sau Hannah Ware.