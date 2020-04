„Destinaţie: Marte”, la TVR 1: episodul 4 – „Acolo unde e viaţa”

Telespectatorii TVR 1 văd în premieră producţ ia ce marchează debutul lui Sean Penn într-u n serial de televiziune. Episodul 4 – joi, 30 aprilie, de la ora 22.00.

În timp ce noul echipaj continuă pregătirea, Laz o abordează pe Kayla şi o întreabă dacă ea consideră că au luat decizia corectă în ceea ce priveşte alegerea lui Nick în defavoarea lui Sadie. Kayla se enervează şi izbuncneşte, plângându-se că ea nu este considerată un membru respectat al echipei.

Povestind apoi cu Tom şi soţia lui despre subiect, ea recunoaşte că mare parte din frustrarea ei vine din faptul că a fost înlocuită de la a conduce misiunea.

Pregătirile echipajului continuă, timp în care Nick se luptă cu partea ştiinţifică, dar e ajutat de Sadie.

Deşi pretinde că vrea să rămână însărcinată, în secret, Sadie ia pastile contraceptive. Recunoaşte acest lucru în faţa soţului ei, care o bănuia că îi ascunde ceva, dar îi explică acestuia că ea încă speră să fie admisă să plece în misiune.

Tom şi Ellen, soţia fostului comandant al „Providence 1”, petrec o seară împreună. Denise se supără atunci când tatăl ei o aduce în studioul ei.

Laz merge la barul unde lucrează Denise şi îi oferă tinerei sprijinul ei pentru perioada cât tatăl ei este plecat, dar Denise respinge brutal gestul făcut de Laz.

În timp ce lucrează acasă, Laz crede că are o soluţie pentru problemele vehiculului de propulsare.

De luni, 27 aprilie, TVR 1 difuzează, în premieră, serialul în opt episoade Destinaţie: Marte (THE FIRST – SUA, Marea Britanie, 2018). Drama îi are în rolurile principale pe Sean Penn, pentru prima oară într-un serial realizat pentru micul ecran, şi pe actriţa britanică Natasha McElhone, preferată de numeroşi regizori hollywoodieni în producţii devenite celebre. Serialul poate fi urmărit zilnic, de luni până joi, de la ora 22.00, la TVR 1.

Alături de Sean Penn şi Natasha McElhone, serialul Destinaţie: Marte mai are în distribuţie actori precum LisaGay Hamilton, Anna Jacoby-Heron, James Ransone, Melissa George, Keiko Agena sau Hannah Ware.