„Destinație: Marte”, la TVR 1: episodul 1 - „Separare”

Telespectatorii TVR 1 văd în premieră producția ce marchează debutul lui Sean Penn într-un serial de televiziune. Primul episod, luni, 27 aprilie, de la ora 22.00.

În New Orleansul anului 2033, în statul Louisiana, echipajul misiunii Providence 1, prima misiune spre Marte cu oameni la bord, pornește călătoria spre Planeta Roșie. Comandantul Tom Hagerty, șeful inițial al misiunii, urmărește lansarea de acasă, la televizor, și nu de la punctul de control al acesteia.

Lansarea e, însă, un dezastru: racheta se defectează și întregul echipaj moare înainte de a părăsi atmosfera.

Hagerty ajunge într-un suflet la sediul Vista (o companie privată din New Orleans ce conduce operațiunea coordonată de NASA, pe plan local), pentru a-și oferi suportul membrilor familiilor celor decedați și unde o confruntă pe Laz Ingram, directorul executiv al Vista.

Întors acasă, Hagerty o găsește pe Denise, fiica sa adolescentă, înstrăinată de el în ultimii ani; tânăra urmărise și ea la televizor catastrofala lansare.

Vista deschide o anchetă, pentru a afla ce a determinat fatalul dezastru.

De luni, 27 aprilie, TVR 1 difuzează, în premieră, serialul în opt episoade Destinație: Marte (THE FIRST – SUA, Marea Britanie, 2018). Drama îi are în rolurile principale pe Sean Penn, pentru prima oară într-un serial realizat pentru micul ecran, și pe actrița britanică Natasha McElhone, preferată de numeroși regizori hollywoodieni în producții devenite celebre. Serialul va putea fi urmărit zilnic, de luni până joi, de la ora 22.00, la TVR 1.

Alături de Sean Penn și Natasha McElhone, serialul Destinație: Marte mai are în distribuție actori precum LisaGay Hamilton, Anna Jacoby-Heron, James Ransone, Melissa George, Keiko Agena sau Hannah Ware.