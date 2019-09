Despre meloterapie, la „Ca'n viaţă”, cu soprana Irina Baianţ

Emma Zeicescu revine la TVR 1 cu ediţii în direct „Ca'n viaţă” din 12 septembrie. Joi, de la ora 10.00, invitata Emmei este soprana Irina Baianţ, care ne vorbeşte despre rolul şi frumuseţea muzicii în viaţa noastră.

A cântat pe scene de prestigiu din Franţa, Belgia, Olanda, Anglia, Germania, Rusia şi Turcia. Are 29 de ani şi este una dintre cele mai talentate şi cunoscute soprane românce. În 2016, Irina Baianţ a participat la preselecţia pentru Eurovision cu piesa „The Voice”, alături de Doru Todoruţ. Iar în prezent, publicul din România o poate vedea în musical-ul My Fair Lady sau în spectacolul Symphony for Life, care ajunge în oraşe din ţară. Symphony for Life promovează importanţa educaţiei muzicale în viaţa comunităţii prin organizarea de concerte-spectacol şi prezintă un concept nou şi atractiv, ce îmbină elemente ale muzicii moderne (stilul pop) cu frumuseţea muzicii clasice. Despre rolul muzicii în viaţa fiecăruia dintre noi ne va vorbi frumoasa soprană în ediţia de joi, 12 septembrie, la Ca-n viaţă, de la TVR 1.

Emma Zeicescu ne întâmpină cu acelaşi zâmbet perfect, cu bună-dispoziţie, curiozitate şi dorinţa de a vă împărtăşi noutăţi şi informaţii pentru o viaţă mai bună.

Şi tot la Ca-n viaţă, ca să ne facă mai uşor trecerea de la vacanţă la perioada activă, Irina Mohora ne reaminteşte ce am mâncat bun în această vară şi putem găti cu uşurinţă, pentru a ne bucura de starea, aerul perfect de vacanţă.

Ca şi până acum, Ca-n viaţă este locul în care sunt dezbătute marile teme care influențează viaţa în familie, un loc în care învăţăm lucruri noi, ne implicăm în campaniile sociale.

Este locul în care vorbim despre viaţă, fără efecte secundare şi suntem alături de vedetele care ne aduc bucurie.