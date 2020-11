Despre eroi, valoare şi tradiţie, de 1 Decembrie, la TVR 1

2020 a fost un an greu, plin de provocări, an ce ne-a schimbat pe fiecare dintre noi şi modul în care interacţionăm cu cei din jurul nostru. Este primul an în care nu vom avea o paradă militară, primul an în care românii vor cânta doar în propriile case „Deşteaptă-te, române!” şi „Noi suntem români”. Dar 1 Decembrie rămâne Ziua Națională a tuturor românilor, iar Televiziunea Română va aduce sărbătoarea în casele noastre prin transmisiuni directe, programe în premieră, ediţii speciale ale emisiunilor îndrăgite ale posturilor sale.

Super-eroii sunt cunoscuţi de toată lumea, dar puţini îi recunosc pe eroi. De 1 Decembrie, la TVR 1 vorbim despre acei eroi, care, poate, nu au pelerine şi puteri nemaivăzute, dar au construit această ţară acum mai bine de 100 de ani şi mai ales o ţin, în vremurile de acum, în picioare. Lor, eroilor de ieri şi de azi, le este dedicată sărbătoarea de 1 Decembrie din acest an, la TVR 1. Astfel, ziua de 1 Decembrie va fi sub genericul #NoiSuntemRomania, pentru că fiecare dintre noi putem fi eroi, iar împreună, de neoprit.

Cu puțin înainte de sărbătoarea națională a României, facem o incursiune într-unul dintre cele mai tulburătoare momente ale istoriei ei. Dar și într-una din cele mai tulburător de frumoase zone ale țării. Pe 29 noiembrie, Cristi Tabără și echipa sa pornesc pe urmele luptătorilor anticomuniști din cea mai longevivă mișcare de rezistență a Europei ocupate de bolșevici.

Aflăm mai multe despre Elisabeta Rizea și Nicu Diaconescu din Aref, dar facem și trasee turistice impresionante în Munții Făgăraș la „Exclusiv în România” duminică, de la ora 17.00, la TVR 1.

La primele ore ale zilei de 1 Decembrie (între 07.00 şi 10.00), alături de Liza şi Fere, energie şi voie bună ne vor aduce în ediţia specială a matinalului TVR 1 câţiva interpreţi iubiţi de românii de pretutindeni: Elena Merişoreanu, Damian Drăghici şi mai tânăra vasluiancă Raluca Radu, una dintre finalistele concursului Vedeta populară, sezonul trei. Pentru a ne impresiona cu trei feluri de sarmale româneşti (de post, tradiţionale şi de vită, în sos de gulaş), chef Angie Cobuţ îl ia ajutor pe Cosmin Dragomir, jurnalist şi editor gastronomie.

Cu siguranţă, însă, surprizele ediţiei de 1 Decembrie la „Cu capu-n zori” vor fi Câinele Şuier, celebrul ciobănesc german al Poliţiei Române şi fetiţa Sophia Boitan. Cel mai cunoscut câine poliţist, Şuier, participă de obicei la Parada de 1 Decembrie. Anul acesta, însoţit de stăpânul său, el va veni să salute publicul la matinalul TVR 1. Sentimentul patriotic se educă de la vârste fragede, iar Sophia Boitan, în vârstă de 12 ani, este dovada vie în acest sens. Prezentă la „Cu capu-n zori”, Teodora ne va cânta melodia „Românie dragă mie”, compusă de Dinu Maxer, care va fi alături de ea.

„Noi suntem români!”, spune cu mândrie Iuliana Tudor, invitându-ne să urmărim, de la 14.30, o emisiune care ne aduce cele mai emoționante momente artistice dedicate Zilei Naționale, din cadrul concertelor extraordinare de folclor oferite de TVR anual telespectatorilor de 1 Decembrie. Iuliana Tudor, gazda proiectului, este liantul între marii artiști care, în fiecare an, vin la TVR să spună „La mulți ani” României. Ne vom întâlni, așadar, cu membrii Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul - Junii Sibiului”, manager și coregraf Silvia Macrea, cei care au fost gazdele spectacolelor „Noi suntem români” de-a lungul anilor. Alături de ei îi vom vedea și asculta pe Nicolae Furdui Iancu, Sofia Vicoveanca, Veta Biriș, Constantin Enceanu, Carmen Popovici Dumbravă, Liliana Lainici, dar și tinerii interpreți: Ovidiu Homorodean, Cristian Fodor, Tudor Furdui Iancu, Stana Stepanescu, Bojidar Ciobotin, Iulia Mihai, Oana Tomoiagă, Geanina Gavrilă, Bogdan Cioranu, Sînziana Ștefan, Mihai Teacă, Andreea Feraru, Gabriel Gorjanu, Codruța Rodean, Sebastian Stan, Izabela Tomița. De asemenea, programul cuprinde secvențe din cadrul spectacolului „Suntem K1 pentru România” din proiectul „Toți K1 pentru România“, protagoniști: Nicolae Furdui Iancu, Paula Seling, Trupa K1 și grupul instrumental „Crai Nou” din Alba Iulia.

Prima producție documentară despre ia românească, proiectul „Port Valoare și Splendoare”, începe tot pe 1 Decembrie la TVR 1, de la ora 16.30. Filmul în cinci episoade, ce poartă semnătura aceleiași Iuliana Tudor, își propune să exprime spiritul acestei țări, prin bogăția și semnificația ritualurilor conținute în procesul de realizare a iei, din fazele inițiale, până la finalizare, aducând, totodată, în atenția tuturor unul dintre cele mai valoroase elemente de identitate a românilor. Ia românească a parcurs secole și a rămas extrem de vie în conștiința comunității, adaptându-se tuturor transformărilor sociale, istorice și tehnologice cunoscute de oameni de-a lungul timpului.

De-a lungul celor cinci episoade, vedem recreându-se sub ochii noștri celebra ie care l-a inspirat pe Matisse atunci când a pictat La Blouse Roumaine „înțelegem care este povestea cămășii noastre, de unde vine, cine sunt creatoarele fiecărui semn cusut și care este alfabetul așezat pe ie. Un film care ne readuce aproape de simplitate, de ceea ce contează cu adevărat pentru fiecare dintre noi, de valorile și splendorile românești.” – Iuliana Tudor

Artiști de pe toate meridianele au urcat pe scenă în Concertul Extraordinar „Gheorghe Zamfir și prietenii”, pe care TVR 1 îl propune telespectatorilor de la 18.30. Interpreți de talie națională și internațională, discipoli ai maestrului, precum și personalități artistice marcante ale genurilor folcloric, clasic și pop au răspuns invitației marelui naist Gheorghe Zamfir. Enrico Macias, Avi Toledano, Eugen Sârbu, Andrea Griminelli, Valentina Năforniţă, Orchestra Metropolitană București, dirijor – Daniel Jinga, Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, dirijor – Nicolae Botgros au fost invitații speciali ai maestrului naiului. Spectacolul prezentat de Iuliana Tudor, a mai adus în fața publicului artiști precum Vasile Iovu, Paula Seling și Proiect K1, Cezar Cazanoi, Rodica Angelescu, Mihai Georgescu, Laura Bretan, Jean-Luc Faraux, Aydin Yavaș, Roar Engelberg, Gao Chunhua, Chang Kyun Kim, Petruţa Küpper, Radu Nechifor, Alexandru Pal, Claudia Iordache, Flavius Tinică, Mădălina Lupu, Sorin Francu și Ansamblul Folcloric „Cununa Carpaţilor”.

Seara trăim cele mai profunde sentimente patriotice în „Nemuritorii”, filmul semnat de Sergiu Nicolaescu, programat de TVR 1 de la ora 21.10, în care revedem mari actori precum Amza Pellea, Ion Besoiu, Ilarion Ciobanu, Sergiu Nicolaescu, Jean Constantin, Colea Răutu, Gheorghe Dinică sau Gina Patrichi.

Acțiunea filmului are loc după zece ani de la uciderea lui Mihai Viteazul, când un grup de viteji din fosta lui oaste, rătăciți prin diferite orașe ale Europei, hotărăsc să se îndrepte spre patria lor, având cu ei o ladă și steagul celor trei țări românești unite. Ei fac față diverselor obstacole ivite în cale, lucrurile din ladă fiind râvnite atât de austrieci, cât și de unguri sau de turci. În final, foștii oșteni ai lui Mihai Viteazul ajung în țară și mor apărând cu vitejie prețiosul steag al Unirii.

Documentarul-dezbatere „Cine ești tu, Cătălina?”, despre Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofiţer al Armatei Române, este propunerea lui Cornel Mihalache pentru ediţia specială Dosar România, programată de TVR 1 pe 1 Decembrie de la ora 23.10. Alcătuit din documente, fotografii, mărturii, arhive de război, interviuri cu istorici de marcă, documentarul creionează un portret al acestui personaj feminin, „cel mai tragic, dar poate și cel mai fără de pată din istoria noastră” (Cornel Mihalache). Documentarul caută să aducă un răspuns la întrebarea: „Cum s-a format acest mit feminin, aproape singular în istoria noastră?”

Alături de Regina Maria, Ecaterina Teodoroiu este o eroină veritabilă, care și-a asumat rolul de soldat în prima linie, alături și în fruntea subordonaților săi bărbați. A căzut în cele mai grele lupte din vara anului 1917. Moartea a plasat-o în legendă, deşi faptele Ecaterinei erau cunoscute de mult.