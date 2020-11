Despre comunitatea de tineri GEYC, la "Dosar România", pe TVR1 | VIDEO

Duminică, 8 noiembrie, de la ora 18:00, la #TVR1 , Elena Dinu şi echipa "Dosar România" ne propun reportajul „Urmează staţia Universităţii”, despre comunitatea de tineri GEYC.

În ciuda a ceea ce auzim și vedem, există tineri care pun cu încăpăţânare şi tenacitate bazele unui alt viitor.







Există oare o rețetă pentru ca fiecare copil al nostru să aibă parte de un drum bun in viață?

România mai are încă tineri care îşi doresc să rămână în ţară, să exceleze în domeniile pe care şi le aleg şi să schimbe ceva în tot sistemul acesta deficitar. Chiar şi FB are aici un rol. Despre Comunitatea GEYC am auzit într-o zi la radio .



Vom afla duminică la "Dosar Romania" povestea unei comunități de tineri care vor să schimbe ROMÂNIA.



Dacă vorbim despre numărul mare de absolveți șomeri, dacă este să vorbim despre lipsa școlilor profesionale pe nedrept socotite şcoli de rangul doi, în loc de a fi definite drept ceea ce sunt într-adevăr, anume unităţi de învăţământ tehnic sau dacă trebuie să vorbim despre absolvenţii de liceu care abia obțin nota de trecere la bacalaureat totul devine îngrijorător.