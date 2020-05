„Deschideţi poarta soarelui" este în totalitate o invitaţie la eliberare!

Care este mesajul celebrei „Deschideţi poarta soarelui" ne dezvăluie Dan V. Dumitriu, autorul textului melodiei din anii '80, într-o discuţie în exclusivitate.

În prezent locuieşte în Canada, dar a acceptat cu bucurie să povestească despre una dintre cele mai cunoscute şi iubite melodii lansate în anii '80, compoziţia lui Anton Şuteu – Deschideţi poarta soarelui. Dan V. Dumitriu a scris toate textele pentru melodiile lui Anton Şuteu, respectând exigenţele şi cerinţele stricte ale compozitorului de fiecare dată. Să fie aceasta reţeta succesului?

„E incontestabil că această piesă a avut un impact major asupra muzicii uşoare româneşti, mai ales prin faptul că a fost analizată, comentată, lăudată sau criticată de mulţi pentru mesajul pe care îl transmite”. Cumva mirat că până acum nu s-a gândit nimeni să-l întrebe despre semnificaţia versurilor acestui cântec, „măcar dat fiind faptul că eu le-am scris”, autorul textului ne dezvăluie ce a intenţionat să transmită prin această melodie, care e mesajul ei:

„Regretatul Anton Şuteu a compus această piesă într-o perioadă extrem de dificilă pentru muzica românească, atunci când fiecare cuvânt era scrutat la lupă, ca nu cumva să treacă ceva, vreun mesaj, împotriva regimului. Ei bine, Deschideţi poarta soarelui au scăpat-o. Pentru că încă din titlu, piesa se vrea un mesaj împotriva opresiunii, împotriva dictaturii, în general împotriva întunericului. Este în totalitate o invitaţie la eliberare”.

„Deschideţi poarta soarelui”, văzută ca replică românească a celebrei „We Are The World”

„Interpretată iniţial de Dida Drăgan, această piesă era mult prea complexă pentru a rămâne în faza ei primară. Aşa că, realizatoarea TVR Aurora Andronache a văzut posibilitatea de a o transforma într-o replică românească la celebra „We Are The World”, cu participarea tuturor soliştilor de succes din vremea respectivă”, ne-a mai povestit autorul Dan V. Dumitriu, cel care aminteşte, ca un fapt inedit, că nu numai că a scris versurile, „chiar am şi cântat cu corul la înregistrare şi am participat la filmările de atunci”.

Textierul îşi aduce aminte cu drag despre colaborarea sa cu Anton Şuteu, deşi recunoaşte că nu era uşor să scrii cu un compozitor de asemenea calibru:

Compozitorul Anton Şuteu

„Era unul dintre prietenii mei buni şi am scris versurile la toate piesele pe care le-a compus. Nu pot să spun că era uşor să scrii cu Anton Şuteu, pentru că era un compozitor extrem de complex şi cerea să i se respecte muzica în totalitate: nu aveam voie să-i schimb nici măcar o notă. Dar se pare că am reuşit pentru că succesul pe care l-a avut, de exemplu, Deschideţi poarta soarelui, după părerea mea, a fost imens”.

Textierul ale cărui refrene (pe lângă Deschideţi poarta soarelui), le-am învăţat pe de rost – cum ar fi melodia Mihaelei Runceanu „Să fim copii” sau compoziţiile lui Adrian Enescu „Ninsorile de flori”, interpretată de Angela Similea sau „Noi rămânem oameni”, interpretată de Gabriel Cotabiţă - Dan V. Dumitriu este în prezent retras din activitate. Trăieşte departe de România şi mărturiseşte cu oarecare regret că nu a mai scris de multă vreme – „condiţiile de colaborare între Canada şi România nu sunt foarte uşoare”, dar şi-ar dori să existe mai multe melodii ca Deschideţi poarta soarelui. „Ceea ce nu este uşor!”

Şi tot textierul melodiei are un mesaj pentru publicul din România: „Aş vrea să mulţumesc publicului românesc, care mi-a fost fidel de-a lungul anilor şi le urez românilor să aibă parte de multă muzică bună, de calitate”.

Mesaje de speranţă, solidaritate şi încredere în răsăritul zilei de mâine vor transmite zecile de artişti români, aflaţi în ţară sau în străinătate, care s-au alăturat proiectului TVR Deschideţi poarta soarelui, gala muzicală românească realizată integral la distanţă.

Desfăşurat în două părţi, spectacolul Deschideţi poarta soarelui poate fi urmărit pe 13 şi 14 mai, 22.00, la TVR 1. Ambele părţi ale galei vor putea fi urmărite şi în reluare, sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 17.30. De asemenea, acestea vor fi disponibile pe canalul oficial de YouTube al Televiziunii Române.