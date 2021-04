Deportaţii – un nou sezon cutremurător, la TVR 3

Urmăriţi vineri, 2 aprilie, de la ora 23.00, primul episod al noii serii despre „Drama deportaților mehedințeni” strămutaţi cu forţa în noaptea de Rusalii a anului 1951. Producător și realizator: Radu Găină

Cearta dintre Tito și Stalin, dar și încercarea regimului comunist din România de a slăbi rezistența elitei satelor față de politica de impunere a cotelor din producția agricolă a proprietății țărănesti, au determinat.dislocarea mehedințenilor din zona de graniță cu Iugoslavia, în Bărăgan , în noaptea de Rusalii a anului 1951. Aceste familii au fost urcate cu o mica parte a avutului lor în trenuri speciale cu vagoane nou vagon și au plecat într-un necunoscut al existenței lor. Smaranda Lazărescu-Dudă, Adrian ianculescu și Ștefan Bărbulescu depun mărturie la judecata istoriei...

Foto cu gara Maglavit de unde au plecat mulţi mehedinţeni deportaţi în Bărăgan

Seria "Deportații"de pe TVR3 prezintă fenomenul dramatic al dislocărilor de populații în spațiul românesc, în timpul dictaturilor epocii contemporane. Sunt mărturii cutremurătoare ale celor care au suportat deportări în Siberia, Transnistria, Donbas, Bărăgan, Dobrogea, Lunca Prutului, fie ei români basarabeni, bucovineni, macedoneni, transilvăneni, bănățeni, dar și ale concetățenilor lor evrei, sași, șvabi,, maghiari, sârbi, cehi sau romi.

Istoricul Filaret Acatrinei, colegul nostru, a propus acest ciclu de emisiuni în 2011 la TVR Internațional, sub genericul "Memorialul deportaților". S-a deplasat spre Extremul Orient pe urmele basarabenilor deportați înceând cu anul 1941. A fost răsplătit cu premiul APTR pentru film documentar în anul 2013., Ulterior, emisiunea a trecut pe TVR2, apoi pe TVR3 sub genericul "Deportații". Filmele au fost realizate de un sextet de realizatori: Filaret Acatrinei, Dan Micu, Georges Boisnard, Cristian Amza, Radu Găină și Nicoleta Epure. În 2017, echipa a primit din partea domnului Laurențiu Damian, Premiul Președintelui UCIN, la Gala UCIN din acel an.

Datorită pensionărilor de vârstă, echipa "Deportații" are acum doar doi realizatori: Nicoleta Epure, doctor în istorie și Radu Găină, doctor în Cinematografie și Media. În timp, ei au colaborat cu istoricii Dorin Dobrincu și Augustin Țărău, cu studii aplicate asupra fenomenului, cu jurnalista Cristina Pușcaș, dar și cu președinții Asociațiilor foștilor deportați din județele Caraș Severin, Timiș, Mehedinți, Memorialului Sighet, Forumului German de la Reșița, Forumului German de la Oradea, Brașov, şi de la Sibiu, Asociației foștilor deținuți politici sau Asociației Victimelor Holocaustului din România. Au fost realizate peste 250 de episoade, în care foștii deportați și urmașii direcți ai acestora au făcut depoziții cu valoare de izvor istoric oral.

În grila de primăvară-vară 2021, la TVR 3 urmează să fie difuzate următoarele episoade:

1. Drama deportaților mehedințeni, ediția din 02.04.2021, realizator Radu Găină

2. Deportați din Timiș( I) ediția din 09.04.2021, realizator Nicoleta Epure

3.Povestea lui Ionel Zagara și a familiei sale, ediția din 16.04.2021, realizator Radu Găină

4. Deportați din Timiș(II), ediția din 23.04.2021, realizator Nicoleta Epure

5. Poveștile triste ale deportaților, ediția din 30.04.2021, realizator Radu Găină

6.Deportați din Timiș(III), ediția 07.05.2021, realizator Nicoleta Epure

7. Povestea Margaretei, ediția din 14.05. 2021, realizator Radu Găină

8. Deportați din Timiș(IV), ediția din 21.05.2021, realizator Nicoleta Epure

9. Anii vitregi ai deportării, ediția din 28.05.2021, realizator Radu Găină

10. Deportați din Timiș(V) ediția din 04.06.2021, realizator Nicoleta Epure

11. Odiseea deportării în Bărăgan, ediția din 11.06.2021, realizator Radu Găină

12. Surghiuniți în noaptea istoriei, ediția din 18.06.2021, realizator Radu Găină