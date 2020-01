Declaraţie de dragoste în reality show-ul „Down the road. Aventura”

Opt tineri curajoși au pornit în aventura vieţii lor, dar iată că îşi pot întâlni şi sufletul pereche. Surprizele se ţin lanţ la „Down the road. Aventura”, luni, 20 ianuarie, de la ora 22:00, la TVR 1 şi TVR HD.

O frumoasă poveste de dragoste e pe cale să se înfiripe la „Down the road. Aventura”. Tot mai atras de Andreea, Andrei Niţă o invită cu emoții la plimbare ca să se cunoască mai bine. Ce îi va propune tânărul, cu ce gesturi romantice o va cuceri şi care va fi reacţia părinţilor lor vedeţi luni, de la ora 22:00, în cea de-a patra ediţie a reality-show-ului de la TVR 1.

E greu să te trezeşti dimineaţa, dar Raluca, Mihai, Andreea, Ionuț, Bogdan, Andrei Niţă, Andrei Cupşa şi Anca, tinerii speciali porniţi în experienţa „Down the road. Aventura”, se pregătesc în grabă pentru a afla care sunt noile provocări. După plimbarea cu balonul, întâlnirea cu dinozaurii şi excursia la Castelul Bran, locul unde s-au născut înspăimântătoarele poveşti cu vampiri, ei vor petrece alături de ghidul lor, Mircea Radu, o zi relaxantă. Vor vizita Grădina Zoologică din Braşov, vor merge pentru prima dată la SPA şi masaj şi vor servi o cină amuzantă pe care vor afla de la specialiști cum pot să şi-o prepare singuri.Experiențele nu se vor opri aici, iar în ediția de luni tinerii vor învăţa o lecţie importantă de viaţă: Ce înseamnă libertatea!

În fiecare zi de luni, de la ora 22:00 vă invităm să fiţi alături de participanţii la „Down the road. Aventura”, un reality show în premieră despre tineri speciali, dar şi despre experienţe de neuitat care-ţi hrănesc sufletul şi schimbă mentalităţi. Formatul original, „Down the road”, este produs de VRT, Belgia şi a înregistrat un real succes în ţara de origine, unde deja a ajuns la cel de-al treilea sezon. Reality show-ul se difuzează şi în Statele Unite şi a primit numeroase premii internaţionale la festivalurile de gen. Printre acestea, AIB Impact Award 2019, Rose d'Or 2018 | Award Best Reality & Factual Entertainment, World Media Festival Hamburg și New York Festivals TV & Film Awards.