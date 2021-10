De vorbă cu Virgil Ianţu, la IT Fest

Prezentatorul emisiunii TVR 2 "Câștigă România!", singurul concurs de cultură generală pe teme despre ţara noastră, vine miercuri, 27 octombrie, de la 18:00, la evenimentul “Have a talk with Virgil Ianţu”.

Tinerii pasionaţi de IT au întâlnire cu Virgil Ianțu la IT Fest. Prezentatorul emisiunii TVR 2 "Câștigă România!", singurul concurs de cultură generală pe teme despre ţara noastră, care a fost remarcat și la nivel internațional, vine miercuri, 27 octombrie, de la 18:00 la evenimentul “Have a talk with Virgil Ianţu”, unde cei prezenţi vor avea ocazia să-i adreseze întrebări din domeniul televiziunii şi nu numai. TVR 2 este partener media al evenimentului.

Printre temele abordate:

Cum se lucrează în TVR la un proiect de anvergura “Câştigă România?”

Cum a debutat şi cum şi-a construit Virgil Ianţu cariera timp de două decenii în televiziune

Ce presupune un proiect de televiziune, comparativ cu unul media online

Noua ediție ITFest, pentru pasionații de IT, marcă a SiSC (Sindicatul Studenților de Cibernetică), a ajuns la cea de-a XIV-a ediție. Studenții cu oportunități variate, atât de învățare, cât și de interacționare cu posibilii angajatori din domeniul informatic.

ITFest este un proiect cu tradiție, având la activ 13 ediții de succes, în cadrul cărora a reușit să aducă împreună studenții care vor să urmeze o carieră în IT, dar și pasionații de programare și gaming. Acest proiect își dorește să creeze o punte între studenți și angajatori, lucru care, în multe situații poate fi dificil.

În perioada 25-29 octombrie, vor fi organizate o serie de Workshop-uri. La ce să vă așteptați de la acest eveniment? Vor fi abordate diverse teme de interes, precum activitatea companiilor prezentatoare, tips&tricks despre procesul de recrutare, așteptările angajatorilor sau chiar câteva noțiuni tehnice. Un element de noutate al acestei ediții este adus de workshop-urile susținute de alumni SiSC, având următoarele tematici: scriere de CV-uri, educație financiară și UI/UX. Vă puteți înscrie începând cu data de 18 octombrie, iar termenul limită va fi pe data de 22 octombrie.

Deznodământul proiectului nostru este Hackathonul, un concurs care va avea loc pe data de 30 octombrie. Acesta este momentul în care pasionații de programare își pot testa limitele într-un maraton de 12 ore. Înscrierile se vor desfășura în perioada 13-27 octombrie și participarea este permisă în echipe de maxim trei persoane.

ITFest este un proiect dedicat pasionaților de IT, indiferent de ramura de interes, evenimentele noastre fiind diversificate. Participarea este gratuită, așadar tot ce îți rămâne de făcut este să te înscrii pe itfest.sisc.ro. Aici vei putea găsi informații despre fiecare eveniment în parte, regulamentul și perioada de înscriere.