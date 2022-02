De văzut la TVR 1: documentarul „Cosa Nostra - De la Palermo la New York”

Blamată pentru asasinate răsunătoare, trafic de heroină, corupţie în lumea politică, răzbunări sângeroase, Cosa Nostra a fascinat întotdeauna prin stilul aristocrat şi disciplina în organizaţie. Despre mafioţi adevăraţi, pe 10 şi 17 februarie, de la 22.10, la TVR 1.

Cosa Nostra e aristocraţia crimei organizate. Cu propriile coduri, cu propria onoare, cu legea tăcerii şi a răzbunării. Este organizaţia criminală ce adună toate superlativele: cea mai misterioasă, cea mai sofisticată, cea mai violentă, cea mai secretă... şi cea mai fascinantă. Cosa Nostra e un model pentru toate organizaţiile criminale din întreaga lume. Documentarul „Cosa Nostra - De la Palermo la New York” (COSA NOSTRA - DE PALERME A NEW YORK, Franţa, 2018) urmăreşte istoria incredibilă a legăturilor dintre Cosa Nostra americană şi cea siciliană, din anii 1950 până astăzi. Două organizaţii care au făcut legendă în lumea crimei. Produs de studiourile AB Productions, în regia Annei Veron, filmul în două părţi se vede în premieră la TVR 1 joi, 10, respectiv 17 februarie, de la ora 22.10.

La formarea statului italian, în 1861, sicilienii se trezeau împovăraţi cu taxe mai grele chiar decât sub fostul guvern. Astfel se explică sfidarea guvernului central şi crearea unui teren propice pentru ca un sindicat al crimei organizate să vadă lumina zilei. În loc să se raporteze la statul ce se năştea în acea perioadă, populaţia se întorcea către un „sistem paralel de autoritate”. În 1863, baronul Colona era atacat de un grup de cinci bărbaţi, într-o tentativă de asasinat. Într-o carte publicată un an mai târziu, Colona dezvăluia existenţa „unei grupări care jefuia şi împărţea propria dreptate în rândul sicilienilor”. Este prima relatare făcută de un martor despre existenţa Mafiei.

În Statele Unite, originile acestei organizaţii criminale datează de la începutul secolului al XX-lea, când aproape două milioane de sicilieni (cam un sfert din populaţia insulei), mânaţi de sărăcie, emigrau în SUA. Întâmpinaţi cu dispreţ, italienii au suferit zeci de ani din pricina rasismului.

Cele două episoade ale filmului, ce urmăresc cronologic istoria Mafiei (primul episod referindu-se la perioada anilor ’50-’70, iar al doilea, din anii ’80 până în prezent), documentează rolul şi acţiunile diferitelor grupări sub conducerea unor lideri precum Salvatore C. Lucania, cunoscut drept „Lucky Luciano”, Giuseppe Bonanno („Joe Bananas”), clanul Corleone, Toto Riina, clanul Contorno, Bernardo Provenzano, Paul Castellano, John Gotti sau clanul Gambino. Implicarea în cursul celui de-al doilea Război Mondial, relaţiile cu lumea politică, apariţia şi dezvoltarea traficului de heroină, lupta pentru putere în interiorul Cosa Nostra, rivalităţile dintre grupările americane şi siciliene, răzbunările sângeroase ce au zguduit New York-ul, arestări în masă, producţii de Hollywood reflectând activitatea celei mai bine organizate reţele criminale din lume – fac din documentarul „Cosa Nostra - De la Palermo la New York” un film ce merită urmărit.

După operaţiunea „Old Bridge” din 2008, când au fost emise 90 de mandate de arestare la Palermo şi New York, printre care şi unul pe numele lui Frank „Boy” Cali, noul şef al afacerilor new-yorkeze ale Cosa Nostra, din clanul Gambino, scriitorul sicilian Andrea Camilleri spunea cu bucurie: „Este începutul sfârşitului". Reprezentanţii FBI, pe de altă parte, nu sunt la fel de optimişti. Cosa Nostra încă trăieşte în New York.