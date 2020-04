De prin case adunate / Astă seară dansăm în familie (episodul 6)

Din nou despre proiectul „Rockul Carantinei“, prin care muzicieni rock români participă la restaurarea unor piese celebre din valorosul portofoliu rock românesc, care nu mai pot fi cântate prin dispariția formațiilor, a componenților...

Prima provocare (Sideral Modal Quartet - „Ești a mea“) a fost înregistrată, acum se lucrează la video. Alte piese în lucru: Progresiv TM & Roșu și Negru – două fragmente substanțiale din „Puterea muzicii“ (folosindu-se textele cenzurate, acelea din lucrarea inițială „Zburătorul“), Sfinx - „Focuri vii“, FFN - „La ceasul când stelele încep să apună“ (cu participarea compozitorului chitarist Gabi Litvin, de la Toronto!), Domino - „Prefață“, Anda Călugăreanu & Dan Aldea - „Mai târziu“, Chromatic Grup - „Racul, broasca și o știucă“, Catena - „Opatina“ (cu participarea compozitoarei și chitaristei Anca Vijan Graterol de la Hanovra!).

Iar acum câteva oferte muzicale, nu numai cu muzică românească, dar destinate în primul rând românilor. Una se referă la Radio Guerrilla, care în fiecare seară de luni, de la ora 22.00, transmite muzica artiștilor invitați în 2020, la cea de a XXIV-a ediție a celui mai cunoscut festival internațional de jazz din România, cel de la Gărâna... jazz fusion, jazz-rock, rhythm & blues, world music, jazz american și nu în ultimul rând... scandinav!

Emisiunea „Muzica Europei“ este un program independent, în limba română, realizat de la Bruxelles de Cristin Tomeci, care are în vizor și muzica românească. Producătorul a fost basistul grupului optzecist Rogvaiv, dar și organizator al competiției „Global Battle of the Bands“, după 2000. Emisiunea se poate urmări în direct, în fiecare miercuri, de la ora 19.10, la Radio-Televiziunea Arthis – Bruxelles.

Raul Dudnic are ștate serioase de muzician folk, apoi rock în România (de exemplu, a fost basistul cu care Cargo a înregistrat în 1990 primul disc, în Franța). Raul s-a reinventat în anii 90 ca jurnalist. De la jumătatea deceniului s-a mutat definitiv în Canada și de la un moment dat a realizat și o emisiune TV – „Noi românii“ – care are peste timp un portofoliu semnificativ, nu în ultimul rând muzical. Emisiunea „Remix“ a folosit destule filmări de-ale lui Dudnic cu muzicieni români emigrați ori evenimente canadiene cu artiști din țară: Aura Urziceanu (când a împlinit 70 de ani... cu cântec, marea noastră solistă a fost acompaniată chiar de Raul) / FFN / Gia Ionesco / Cristian Cigolea... Din octombrie 2019, un exemplu recent, atunci când a filmat la concertul Phoenix din Toronto.

Din când în când, jurnalistul român lansează documentare pline de miez, inedite. Și aici nu pot trece cu vederea filmul „Boian – satul care a traversat oceanul“! În ultima perioadă, a realizat o serie de peste 10 episoade într-un ciclu „Pe urmele primilor creștini“...

George Moțoc (rocker băimărean emigrat în Canada, colaborator al emisiunii „Remix“ când este cazul:) a ieșit în față de curând, când a întocmit o petiție care cerea să se denumească una dintre străzile Bucureștiului Dan Andrei Aldea, după plecarea marelui muzician român. Dar nișei tânăr-muzicale el este cunoscut de ani de zile, de când face o emisiune muzicală care se transmite și în România la Radio Trib (miercuri și vineri de la ora 13), ajunsă la al șaselea sezon. Pe site-ul georgemotoc.com, edițiile „Rock din capul lui Moțoc“ se arhivează în regim de podcast „Aduc în Trib muzică nouă ce zboară nedetectată de radarul radiourilor: americani și canadieni care probabil nu vor ajunge niciodată să cânte în Europa, soulful rock, jam rock, brass-based funk, stoner și hard, afrobeat, mesmerizing acoustic, blues neplictisitor, prog digerabil, clasici care încă mai au ceva de spus. Baza e cântecul, nu albumul sau genul muzical. Muncă serioasă, deci, să treci prin sită mii de cântece din care să rămână grăunțele de aur.“

După ceva vreme, vinerea trecută a revenit Mircea Vișan în direct, la Radio RO USA (Troy, Michigan) cu emisiunea „DetRo Metronom“. Cum spune genericul, „Un glas românesc al Americii“, așadar muzică românească de departe aproape... A fost o ediție specială, care a prezentat proiectul Izolir Band (colaborare româno-canadiană, inclusiv cu o japoneză rămasă în Statele Unite în carantină) - înregistrarea unei prime melodii „Sweet home Chicago“. Ei, rockerii români, locuind și în Detroit și Montreal, dar cum s-a văzut deloc izolați! Componență Izolir Band: Adrian Nechiti (Vox Maris Band, inițiator) - chitară, Bogdan Horenciuc – voce, Călin Rotar - chitară, Mircea Vișan – chitară, Dan Rizo - tobe, Hana Fujisaki - claviaturi, Sorin Griza – bass, Dan Păduraru - voce. Cu această ocazie l-am urmărit, în postarea precedentă de pe pagina facebook a radioului, pe un performant chitarist român de blues, de care nu mai știam nimic, Alex Mușat (Nash Up / Day 2 of the Garage Ole Opry).

Nu în ultimul rând, nu uitați că emisiunea „Remix“ se difuzează în fiecare dimineață de sâmbătă, de la ora 10, la TVR3.