DE DRAGOBETE, povești romantice cu vedetele TVR 2

Marinei Almășan i-a căzut cu tronc un matematician, Raluca Arvat a primit în dar o stea, iar Iuliana Marciuc şi-a amintit cu plăcere de o întâmplare din liceu. Pentru soții Iulia Zgripcea și Andrei Bărbulescu, dragostea a început pe acorduri de chitară.

Februarie este luna iubirii, iar pe 24 februarie iubim româneşte. Dragobetele este considerat zeu al iubirii, tranformat în protector al tinerilor îndrăgostiți. Am provocat vedetele TVR 2 să caute printre amintiri şi să ne povestească o întâmplare romantică.

MARINEI ALMĂŞAN i-a căzut cu tronc matematicianul liceului

Cunoscuta vedetă TV Marina Almaşan, gazda emisiunii „Femei de 10, Bărbaţi de 10”, de la TVR 2, a trăit o poveste de dragoste ca-n „Liceenii”. „...Radu era matematicianul liceului și lua premii după premii la Olimpiadele de matematică. Deși eu eram tare la română (!) i-am căzut cu tronc, spre invidia tuturor colegelor noastre. Nu pot spune că sentimentul era absolut reciproc, mai degrabă orgoliul meu era serios gâdilat de curtea asiduă pe care mi-o făcea colegul meu. Tin minte că, timp de un an, Radu venea în fiecare dimineață să mă aștepte în fața blocului, pentru a merge împreună la școală, și obligatoriu îmi aducea câte un trandafir roșu. Un an întreg!!! Nu mă întreba cum anume a luat sfârșit epopeea trandafirilor, fiindcă nu-mi mai amintesc! Știu doar că sfârșitul liceului m-a găsit îndrăgostită de un student la Politehnică”, a povestit Marina Almăşan.

ALINA IONESCU, surprinsă cu o mare de trandafiri

Alina Ionescu, prezentatoarea emisiunii „Zile cu stil”, de la TVR 2, este căsătorită de şapte ani şi spune că Dragobetele se numără printre sărbătorile pe care cu siguranţă nu le va uita. „În primul an de căsnicie, soţul meu mă răsfăţa în fiecare zi. De Dragobete, Alin a venit acasă cu 115 trandafiri şi asta pentru că numărul nostru norocos este 114. Erau superbi şi cu un parfum de ameţeai. I-a împrăştiat prin tot dormitorul, chiar şi pe pat... când am intrat, nu mai aveam loc de ei... Bucuria a fost mare, până mi-am dat seama că trebuie să-i strâng şi să îi pun undeva. Nu aveam suficiente vaze, aşa că am umplut toate recipientele pe care le-am găsit. Am stat aproape 4 ore ca să aranjez florile şi să le scot spinii. Pe cât de mare a fost surpriza, pe atât de mult am muncit. De atunci, i-am spus: „Iubesc florile, dar, te rog, nu mai cumpăra buchete aşa mari. Mai bine îmi iei pantofi, genţi, parfumuri etc”, a povestit cu umor prezentatoarea TVR 2.

IULIANA MARCIUC, cu o floare la uşă în fiecare zi

Pentru Iuliana Marciuc, gazda emisiunii „Destine ca-n filme“, viaţa este presărată în fiecare zi cu momente de romantism. Cunoscuta vedetă TV şi-a amintit cu plăcere de o întâmplare din liceu.

„O experienţă romantică de care mi-am adus aminte în apropierea sărbătorii de Dragobete este din vremea adolescenţei. Eram in liceu şi, în fiecare zi, un coleg, care ulterior mi-a devenit prieten, îmi lipea cu bandă scotch câte un trandafir roşu pe uşa apartamentului. După o lună a început să-mi lipească florile şi pe geamul maşinii. Cu greu l-am convins pe tânărul îndrăgostit să renunţe să mai lipească trandafirii”, a povestit Iuliana Marciuc.

RALUCA ARVAT a primit în dar o stea

Amintirile romantice ale Ralucăi Arvat, prezentatoarea Telejurnalului de weekend TVR 2, de la ora 19.00, sunt legate de serile din taberele pe litoral.

„Într-o vacanță, când eram în primii ani de liceu, am fost într-o tabără pe litoral. Seara, stăteam pe plajă cu colegii, ascultam muzică și mai stăteam la povești, că bani să “batem” discotecile nu prea aveam (pe vremea aia erau discoteci, nu cluburi, unde puteai ascultă muzică și dansa). Așa că rămâneam gratis pe plajă și ascultam muzică... așa cum le place adolescenților. Făceam şi un concurs de imaginație: ce cadouri aparte ne-am face unii altora... Ne dăruiam scoici mari, ca să auzim în ele sunetul valurilor mării și după ce ajungeam acasă, sticle cu nisip, să ne amintească de tabăra de la mare... Un coleg, îmi amintesc că era din Cluj, mi-a spus într-o seară că el mi-ar face cadou o stea de pe cer, că sunt nenumărate și nu o să i se observe lipsa... și, ca să pot ajunge până la ea, să urc pe „Stairway to heaven”, pentru că tocmai atunci ascultam melodia celor de la Led Zeppelin... Mi s-a părut un „cadou” inedit și, la cei 16 ani pe care îi aveam, extrem de romatic... M-a și amuzat în același timp... Distracţiile noastre în adolescentă erau mai simple, dar frumoase. Poate și pentru că nu aveam net și smartphone și rețele de socializare și atunci stăteam mai mult de vorba unii cu alții...:)))”, a povestit prezentatoarea ştirilor TVR 2.

Iulia Zgripcea şi Andrei Bărbulescu, uniți de un cântec de dragoste

Soţii Iulia Zgripcea și Andrei Bărbulescu, de la TVR 2, sunt colegi de platou şi proaspăt părinţi. Cei doi au o poveste frumoasă de dragoste. „Romantismul are o mulţime de forme şi manisfestări. În relatia noastră, a mea şi a lui Andrei, au fost multe momente romantice cu flori, declaraţii şi cine romantice, dar de departe cel mai emoţionant a fost cel în care Andrei mi-a cântat prima oară la chitară. În vremurile acestea, în care toţi alergăm dintr-un loc în altul, ne grăbim şi uităm să ne mai admirăm, nu avem timp să vorbim şi să ne ascultăm, o seară în care iubitul îţi cântă un cântec de dragoste la chitară poate fi clopoţelul acela care te anunţă că el este alesul. Şi aşa a fost!”, a povestit Iulia Zgripcea

Teodora Antonescu, vacanță cu o destinație romantică

Teodora Antonescu, frumoasa prezentatoare a Telejurnalului de la ora 12.00, de la TVR 2, trăieşte o minunată poveste de dragoste cu Marius Saizu. De curând, iubitul ei i-a pregătit o surpriză.

„Îmi este greu să povestesc despre o singură întâmplare romantică pe care am trăit-o, au fost câteva de-a lungul timpului. Pentru că îmi place să călătoresc, pot să va spun despre o surpriză pe care iubitul meu mi-a pregătit-o în urmă cu ceva timp. Într-o dimineață de primăvară, ne-am trezit, am luat micul dejun și, la un moment dat, iubitul îmi spune: Fără niciun alt detaliu. Ca să înțelegeți... înainte de a pleca într-o vacanță, oricât ar fi ea de scurtă, trebuie să știu multe detalii. Cum e vremea, ce vreau să vizitez, ce haine îmi iau etc. Foarte greu mi-a fost în momentul în care am realizat că nu știu unde merg. Dar am zis .... Ne am urcat în mașină şi am ajuns la aeroport. Surpriză! Aveam și bilete... pentru că mi-a luat buletinul și eu nu mi-am dat seama. Cu inimă cât un purice, am ajuns în față panoului cu plecări. M-a întrebat dacă ghicesc. Nu am ghicit nici măcar la a treia încercare. Într-un final, am aflat că mergem în Sicilia, unde nu mai fusesem, dar îmi doream să merg. Pentru mine, a fost un moment romantic, dar plin de suspans”, a povestit Teodora Antonescu.