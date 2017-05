De 1 iunie, TVR dă startul pentru o vară plină de spectacole pentru cei mici

Marian Râlea, despre micii săi actori: „Ei devin eroii buni ai poveştilor, iar noi, cei mari, devenim eroii răi”. De 1 şi 2 iunie, lumea poveştilor îşi deschide porţile la TVR, iar copiii pornesc într-o aventură a imaginaţiei de Zilele Porţilor deschise la TVR, „Joaca de-a copilăria”.

Alături de părinţi şi bunici, cei mici vor păşi pe cărarea plină de învăţăminte a unora dintre cele mai frumoase spectacole. Vor fi publicul, dar şi eroii principali, în ”Motanul încălțat”, ”Lupul buclucaș”, „Aladin”, sau ”Orășelul poveștilor în pericol” şi vor cunoaşte actori îndrăgiţi, precum Stela Popescu, sau Magicianul Marian Râlea. „Pentru mine a devenit o obişnuinţă să fiu alături de copii în spectacole, iar magia se întâmplă atunci când ei devin eroii buni ai poveştilor, iar noi, cei mari, devenim eroii răi. Aşa se întâmplă”, spune Marian Râlea.

”Judecata poveștilor”, dar şi „Carnavalul poveştilor”, proiecte propuse de Marian Râlea la ”Teatrul Național de Copii” şi pe care micii vizitatori le pot vedea la TVR, sunt spectacole interactive, iar publicul e invitat pe scenă. „Toţi copiii sunt talentaţi. Cu această idee şi convingere am pornit şi aşa consider şi acum, că toţi cei care urcă pe scenă şi nu numai ei, sunt talentaţi. E adevărat că printre ei sunt copii cu un anume talent care va fi educat în viitor şi să dea Dumnezeu să profite şi să fie fericiţi de talentul pe care îl au”, adaugă Magicianul.

După o viaţă alături de copii, Marian Râlea se consideră norocos şi spune că are o singură dorinţă, dar care mult ar vrea să se împlinească. „Sunt un Magician al Poveştilor, aşa sunt recunoscut de mult timp, iar acest nume îmi face o mare plăcere şi bucurie. Dacă aş avea o putere magică aş face în aşa fel încât să nu se mai îmbolnăvească nici un copil pe lumea asta, de nicio boală”, adaugă actorul.

Spectacole atractive si interactive

Joi, 1 iunie și vineri, 2 iunie, Televiziunea Română deschide porțile studiourilor din București, dar şi Stagiunea ”TEATRU ÎN TVR”. Întreaga vară, grădina televiziunii va găzdui spectacole atât pentru copii, cât şi pentru adolescenţi şi adulţi, ale unor teatre cunoscute şi apreciate. Este pentru a doua oară când proiectul ”TEATRU ÎN TVR” are reprezentaţii pentru copiii. Ca şi în vara trecută, acestea sunt programate duminica, în prima parte a zilei.

„Evident am urmărit ca oferta să fie bazată pe o diversitate, atât a abordării cât şi a genurilor de spectacol. Am reuşit, practic, să avem reprezentaţii cu doar câţiva actori care să capteze atenţia, precum spectacolul , de la Teatru la Cinema, cu doi actori, sau cu distribuţii reduse precum Teatrul Cochet, cu , cu trei actori care interacţionează cu spectatorii. Să nu uităm de proiectul lui Marian Râlea, care în are majoritatea actorilor din rândul micilor spectatori. Practic, dorinţa noastră ca oferta să fie cât mai diversificată este acoperită”, spune Demeter András, coordonatorul proiectului.

Surprizele nu se opresc aici. „După reprezentaţiile de 1 şi 2 iunie, ”TEATRU ÎN TVR” continuă reprezentaţiile dedicate copiilor. Deja primele două luni sunt antamate şi avem şase spectacole pentru copii şi şapte spectacole pentru adulţi”, a mai dezvăluit Demeter András.

Programul spectacolelor la TVR

Joi, 1 iunie

• ora 10:30 TEATRUL DE ARTĂ – Spectacol pentru copii realizat de copii

• ora 12:00 MARIAN RÂLEA – ”Teatrul Național de Copii” – ”Judecata poveștilor”

• ora 14:00 TEATRUL ARTE DELL ANIMA – ”Motanul încălțat”

• ora 16:00 TEATRU LA CINEMA – ”Lupul buclucaș”

• ora 18:30 TEATRUL COQUETTE – ”Orășelul poveștilor în pericol”

• ora 20:30 TEATRUL UNTEATRU – ”Frumoasa călătorie a urșilor panda povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt”

Vineri, 2 iunie

• ora 12:00 MARIAN RÂLEA – ”Teatrul Național de Copii”- ”Carnavalul poveștilor”

• ora ora 14:00 TEATRUL STELA POPESCU – ”Aladin”

• ora 16:00 TEATRUL LA CINEMA – ”Povestea lui Făt Frumos”

• ora 20:30 TEATRUL EXCELSIOR – ”#TEENSPIRIT”.