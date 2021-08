David Guetta, Martin Garrix și Tyga, la UNTOLD 2021 | VIDEO

În perioada 9 - 12 septembrie, la Cluj va avea loc cea de-a VI-a ediție a Festivalului UNTOLD 2021.

Au mai rămas trei săptămâni până la Untold, iar organizatorii au anunțat deja programul pe zile.

Nume mari internaționale, precum David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix sau The Script vor susține concerte în cele patru zile de festival. În premieră în acest an va participa rapperul america Tyga. Nu vor lipsi artiști din România.