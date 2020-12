Daruri de la moșul care nu se arată niciodată

Cunoașteți zicala: ”Babă frumoasă și copil cuminte nu există”? Ei bine... sunt două zile pe an când toți copiii sunt ascultători. Și nu numai ei! De Moș Nicolae și Moș Crăciun.

Ambii cutreieră lumea în lung și în lat să descopere prichindei care au făcut năzdrăvănii sau pe cei foarte liniștiți. Așa că, în această noapte, de 5 spre 6 decembrie, toată lumea așteaptă cu nerăbdare darurile Moșului, fie că vorbim de cei mici, fie că vorbim de cei mari. Se spune însă, că el vine doar dacă ghetuțele sunt lustruite, cheia nu se află în ușă, gemurile nu sunt ferecate, iar fapte bune faci tot anul. Umblă pe un cal alb, se uită prin case și împarte cadouri. Spre deosebire de Moș Crăciun, Moș Nicolae nu se arată niciodată, dar știe cu lux de amănunte tot ce faci. Există situații în care descoperă și micii năzdrăvani. Atunci le pune în ghetuțe și o nuielușă, o ramură dintr-un măr. Dacă este pusă în apă și înmugurește până de Crăciun, înseamnă că sunt iertați. Personaj legendar, Moș Nicolae dacă își scutură barba de trei ori, apar și primii fulgi de nea.

Povestea darurilor împărțite pe furiș de Moș Nicolae începe cu mii de ani în urmă. Ziua de 6 decembrie, în care îl prăznuim pe Sfântul Ierarh Nicolae, este cea care deschide tradiția sărbătorilor și darurilor de Crăciun și Anul Nou și, în același timp, încheie ciclul obiceiurilor și superstițiilor populare dedicate spiritelor rele, strigoilor și lupilor. Numele său este format din cuvintele grecești nike – victorie, biruință și laos – popor. I se mai zice și Taumaturgul, pentru că a fost înzestrat cu darul facerii de minuni și mare parte din viață și-a petrecut-o în post și rugăciune. După moartea părinților săi și-a donat toată averea oamenilor săraci. Legenda spune că este protectorul sărmanilor, copiilor, marinarilor și fetelor nemăritate. Este cel căruia i se atribuie 21 de minuni, cea mai cunoscută fiind aceea prin care a salvat trei fete de la căderea în păcat, oferindu-le ca dar de nuntă pungi cu galbeni, pe care le-a aruncat noaptea pe geam. Este patronul Greciei, Rusiei și Europei de Vest, dar obiceiul de a oferi daruri de Sfântul Nicolae s-a răspândit aproape în toată lumea. Moș Nicolae nu este doar o legendă, ci este un personaj real, apărător al credinței în Iisus, episcop de Mira, ce întruchipează bunătatea. Iar povestea sa, este una fără sfârșit, ce învăluie an de an, ziua de 6 decembrie. În taină deplină, în această seară, geamurile și ușile caselor se deschid, iar Moșul care nu se arată niciodată, umple ghetuțele tuturor cu daruri inedite, colorate, aromate, dulci, plusate sau parfumate. Indiferent că este mare sau mic, simbolic sau nu... încercați măcar odată pe an, să faceți un cadou.

