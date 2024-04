”Dăruiește Românie!”, o nouă întâlnire cu artiști îndrăgiți, sâmbătă, la TVR 3

Victoria Cociaș, Ozana Barabancea, Alexandra Ungureanu, Andreea Toma, Doru Isăroiu & Red Parlament sunt așteptați de Carmen Târnoveanu la ”Dăruiește Românie!”. Sâmbătă, 20 aprilie, de la 13.30, la TVR3.

Pe actrița Victoria Cociaș o aplaudăm cel mai des în spectacolele Teatrului Nottara, în roluri precum Stareța Miriam – Agnes, aleasa lui Dumnezeu de John Pielmeier, regia Sânziana Stoican, Iasmina Pelican – Fetele Pelican, The Wardrobe Ensemble, regia: Horia Suru, Charlotte – Sonată de toamnă de Ingmar Bergman, regia: Alexandru Mâzgăreanu, Isabelle – Aici nu-i de joacă, un spectacol de Catrinel Dumitrescu, Aoife Muldoon – La doi pași de Mullingar de John Patrick Shanley, regia: Cristi Juncu, Fotini – Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, regia: Alexandru Jitea, Mamy – Opt femei de Robert Thomas, regia: Andreas Merz-Raykov sau Marietta Finochietto – Familie de artiști de Kado Koster și Alfredo Arias, regia: Alexander Hausvater.

În egală măsură, Victoria Cociaș se întâlnește cu publicul și în producțiile cinematografice în care am regăsit-o în roluri, precum, Elena Negrescu– Libertate, regia: Tudor Giurgiu, 2023; Vecina – Mireasa mortului, regia: Cornel Gheorghiță, 2022; Marcela – Anul pierdut 1986, regia: Ligia Ciornei, 2022, Mama – Lebensdorf, regia: Vali Hotea, 2020, Bătrâna – Coborâm la prima, regia: Tedi Neculea, 2019, Mătușa – Bubițe pe piept, scurtmetraj, regia: Cristi Iftimie, 2018, Soția – Marița, regia: Cristi Iftimie, 2017, Flavia – Tony Erdmann, regia: Maren Ade, 2016, Helga – O poveste de dragoste, Lindenfeld, regia: Radu Gabrea, 2014 sau Elena Ceaușescu – Trei zile până la Crăciun, documentar de Radu Gabrea, 2012. De asemenea, o viață închinată artelor spectacolului cuprinde și nenumărate premii și distinții, intre care amintim doar: Premiul pentru Cea mai bună actriță, pentru rolul Helga din O poveste de dragoste, Lindenfeld – Festivalul Internațional de Film Love is Folly, Varna, 2015, Mențiunea Specială a Juriului Internațional, pentru rolul Elena Ceaușescu din docudrama Trei zile până la Crăciun – TIFF, 2012, Premiul presei Coup de coeur de la presse (cea mai mare distincție a Festivalului OFF), pentru spectacolul Hymnus de György Schwajda, regia: Radu Dinulescu – Festivalul de la Avignon, 2007, 2008, Premiul pentru cea mai bună actriță, în spectacolul Caii la fereastră de Matei Vișniec – Festivalul de Comedie, Galați, 2006, Premiu de interpretare, pentru rolul Elisabeth din Cine sunt eu? de Edward Albee, regia: Eugen Mercus – Festivalul de Teatru Contemporan, Brașov, 1982, Premiu de interpretare, pentru rolul Mama din Demiurgul de Vasile Voiculescu, Festivalul Toamna botoșeneană, 1981.

“Cea mai mare bucurie a mea a fost când am interpretat rolul Mariei Callas din piesa „Masterclass“ a lui Terrence McNally, regia Radu Gabrea. Am jucat acest spectacol în două etape: 1997-2002 și apoi între 2013 și 2017, la Teatrul Nottara. În anul 1999, pentru un schimb cultural cu Columbia University, spectacolul a fost prezentat în limba engleză la New York, apoi la Rosslyn Center din Washington. Un an mai târziu am participat tot cu versiunea în engleză la Festivalul Canberra 2000 din Australia, apoi am jucat la Sydney și la Melbourne pentru publicul de limba română. Am fost invitați și la Festivalul de Teatru de la Tampere, apoi la Helsinki”, povestește actrița Victoria Cociaș în emisiunea Dăruiește Românie!, sâmbătă, 20 aprilie, de la 13.30, la TVR3.

Ozana Barabancea este singura femeie cântăreață și dirijoare din România, cu o experiență de peste 35 de ani de scenă. Actriță de music hall, compozitoare, textieră, fondatoare și dirijoare a orchestrei Lumini Sonore a creat, de curând, proiectul de muzică patriotică actuală, originală, care cuprinde, în exclusivitate, compoziții proprii.

Artist liric la Opera Națională București și cadru didactic la liceul de artă „Dinu Lipatti” din București, Ozana Barabancea este artistul ca înnobilează creația sub toate formele de manifestare. “Toate sunt producția mea, investiția mea, pentru că eu consider că e o investiție. Las ceva în urmă. Am realizat, pentru toate melodiile, și videoclipuri, de fapt, acestea sunt materiale didactice pentru orele de română, istorie, muzică, religie. Au ca scop retrezirea conștiinței naționale, pe care unii vor să o adoarmă. Sper să nu se întâmple asta!”, declară artista.

Alexandra Ungureanu este pasionată de frumos, de muzică, iar pe parcursul timpului a devenit un artist complet și extrem de respectat. Însă, în spatele carierei de succes pe care vedeta o are în prezent, este o muncă susținută cu încredere și perseverență. Dintre momentele de referință din cariera artistei, ne amintim de anul 2001, când Alexandra Ungureanu a colaborat cu formația Sistem, perioadă în care au lansat mai multe proiecte muzicale, precum „Emoții”, „Senzații” și „Departe de tine”.

În 2003, vedeta a obținut locul trei la Selecția Națională pentru competiția muzicală „Eurovision”, cu piesa „Make this love come true”. Un an mai târziu, artista a făcut un turneu în 12 orașe ale țării, alături de mai multe formații românești consacrate, precum Holograf, Vița de Vie sau Taxi. În același an, solista a devenit vocea principală a formației Crush. „Iubesc muzica și să mă exprim prin muzică”, mărturisește artista.

Andreea Toma a urmat studiile în cadrul Universității Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică “I. L. Caragiale” – Bucureşti. – Secția Coregrafie, cls. prof. Sergiu Anghel – promoţia 2003 – coregrafia spectacolului „Cafe Magique”. În anul 1999 devine balerină de ansamblu, iar în anul 2003 este numită prim – solistă a Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, unde își desfășoară activitatea până în prezent.

În această perioadă, artista Andreea Toma poate fi aplaudată în spectacole, precum: Vitraliul unei vieţi”, „Paris, mon amour”, „Royal Fashion”(regia Dan Puric), „Rebecca”, „Fantoma de la Operă”, „Seară de Balet”, „Hello Dolly”, „Bonjour, bonne nuit, Paris!” (coregrafia Dana Rotaru), „Țara Surâsului”, „O noapte la Veneţia, o noapte la Viena”, „Maria de Buenos Aires”, „Liliacul”, „Victoria şi-al ei husar”, „Sânge vienez”, „Vânzătorul de păsări”, „Contesa Maritza”, „My Fair Lady” (regie Ion Caramitru), „Fântana Blanduziei”, „Frumoasa Elena”, „Medalion Stoltz”, „Voievodul Țiganilor”, „Silvia”, „Văduva veselă”, „Floarea din Hawaii”, „Călătorie în lumea filmului şi a musicalului”, „Paganini”, „Frumoasa din pădurea adormită”, „Micuţa Dorothy”.

Activitatea sa de balerină este completată din anul 1999 cu cea de coregraf, asistent de coregrafie şi actriţă în cadrul Teatrului Naţional de Operetă si Musical „Ion Dacian”, semnând coregrafia unor spectacole precum : „Vitraliul unei vieţi”, „Bonjour, bonne nuit, Paris!”, „Cenușăreasa”, „Victoria şi-al ei husar”, „Călătorie în lumea filmului şi a musicalului”, „Parfum de femeie”, „Povestirile lui…Offenbach” (regia Constanţa Câmpeanu), „Seară de Balet”, „Logodnicul din lună” (regia Constanţa Câmpeanu), „Pac, Poc, Pic detectivi în ţara poveștilor” (regia Constanţa Câmpeanu), „Contesa Maritza” (regia Giuseppe Visciglia).

Trupa Parlament se lansa în anul 1998 cu unul dintre hiturile pop rock cele mai difuzate la radiourile din România de până atunci : Vine Vara!

Și întocmai ca o vară plină de energie și valențe solare a venit și această trupă în peisajul muzical românesc, urmând să se impună în topuri, în anii ce au urmat cu piese de pe albumul ”Trăieste-ți viața” (E frumoasă foc și Valul). Trupa a rămas constantă în calitate și mesaj, cu melodia Suflet pierdut, considerată una dintre cele mai frumoase balade românești. Doru Isăroiu, solistul vocal al trupei începe în anul 2010 o colaborare inedită cu Trupa “de casă” a unui club din București, alături de care impune un nou standard de energie și calitate a prestației scenice. În această formulă au susținut sute de concerte remarcabile pe scenele cluburilor din toată țara, evenimente, lăsând mereu impresia afinității depline față de muzica bună.

Între timp, trupa și-a schimbat numele în RED PARLAMENT, lansând 4 single-uri proprii: Amprente din iubirea mea, Străini, Îndrăgostit de prietena ta si Romantic story, toate foarte aplaudate public.

“Calea mea este aici unde s-a nimerit să fiu, nu pot omite nimic din ceea ce există. Iar muzica există, muzica face parte din mister. Eu împărtășesc această magie cu voi de fiecare dată când urc pe scenă. Sunt fericit să fac în viața ceea ce-mi place, norocos că sunt înconjurat de oameni minunați. Cântați, dansați, bucurați-vă de viață!”, ne îndeamnă artistul, Doru Isăroiu.

Carmen Târnoveanu despre noul sezon al emisiunii “Dăruiește Românie!”

Emisiunea „Dăruiește Românie!”, pe care o realizez și o moderez de 10 sezoane, este un proiect pe care l-am început în 2018. Când am gândit acest spectacol de televiziune, într-un format de culturetainment, am plecat de la dorința de a oferi românilor partea cea mai frumoasă și mai sensibilă a acestei țări: cultura artistică, prin artiștii ei consacrați sau debutanți, dar promițători.

Pe măsură ce emisiunea a căpătat propria voce în fața publicului, am simțit să adaug o dimensiune suplimentară divertismentului, și anume o componentă socială, de transfer de valori, cunoștințe și experiențe relevante. Astfel a apărut colaborarea cu Fundația World Vision România, prin care am susținut și promovat programul educațional „Vreau în clasa a 9-a”, care acordă burse școlare elevilor fără posibilități materiale, pentru a urma și liceul. Timp de două sezoane, artiști, antreprenori și voluntari din țară și din străinătate s-au alăturat demersului nostru și s-au transformat în adevărați mentori pentru acești copii, ale căror destine urmau să se schimbe pentru totdeauna, odată cu liceul. Mă bucură să știu că emisiunea „Dăruiește Românie!” le-a transmis acestor copii semnalul că Educația Merită, plus încurajările celor care, prin efort, ambiție și perseverență au reușit în carierele lor, devenind modele de parcurs și succes.

Iată că astăzi, emisiunea „Dăruiește Românie!”, continuă povestea pe TVR3, unde mă întâlnesc cu telespectatorii în fiecare sâmbătă, de la ora 13.30. In emisiunea “ Dăruiește Românie!” veți regăsi de fiecare dată acel ceva care, în primul rând pe mine mă animă, mă motivează și mă reprezintă: un profund respect pentru valoarea artistică și culturală, atemporală și indiferentă la mode sau curente trecătoare.

Într-o lume confiscată parcă de zgomotul rețelelor sociale, continui să cred în farmecul emisiunilor de televiziune realizate în platou, prin efort colectiv, după reguli scenaristice, tehnice și de expresie artistică. Aceste elemente ce compun spectacolul de televiziune nu se vor perima niciodată, pentru că ele induc telespectatorului o intimitate inconfundabilă, dincolo de ecran, o anume disponibilitate de a asculta, de a privi cu atenție și curiozitate, de a trăi liber emoția artistică, de a se recrea constructiv.





Sâmbătă, 20 aprilie, de la 13.30, la TVR3, sezon nou al emisiunii “Dăruiește Românie!”

Regizor tv: Manuela Apostol

Director de imagine: Valentin Purza

Realizator: Carmen Târnoveanu

Foto credit: Mihaela Petre

Arhiva online a emisiunii se găsește pe TVR+.