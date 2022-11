Daniel Onoriu: „Pentru viteză trăiesc, este mai mult decât o boală”

Marţi, 15 noiembrie, de la ora 20:00, Iuliana Marciuc ne propune o ediţie emoţionantă a emisiunii „Destine ca-n filme: KING OF SPEED”. Invitatul este Daniel Onoriu, cunoscut în lumea sportului auto sub porecla de "Ono".