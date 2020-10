Dana Rogoz, surprinsă de Andreea Marin cu un obiect de artă premiat internațional

Pe Dana Rogoz, invitata Andreei Marin în emisiunea „Nu există nu se poate”, de marți, la TVR 2, românii o recunosc rapid, imaginea sa fiind populară încă de când, copil fiind, era Abramburica, din show-ul TVR, „Abracadabra“, sau adolescenta care o juca pe Mimi, din serialul „La Bloc“.

Invitata Andreei Marin este actriță, creator de conținut online și mai ales mamă a doi copii minunați. În cei peste 30 de ani în fața publicului, Dana Rogoz spune că și-a dat seama că cel mai mult îi place să spună povești pe care le-a găsit fie în televiziune, fie pe scena unui teatru: „Cred că asta știu cel mai bine, să spun povești”, explică ea.

Într-o discuție antrenantă, ca între prietene, Dana Rogoz a rememorat la TVR 2 momentele marcante din copilăria dominată de spectacolele „Minisong“ şi filmările la „Abracadabra“, dar și amintirile legate de școală, când, cu tot programul încărcat, reușea să note bune și era, așa cum se caracterizează cu umor, „o tocilară după definiție”: „Notele au contat extrem de mult. Aveam nevoie de coronița aceea la sfârșitul anului”, explică artista.

Totul a început la trei ani și jumătate, când, cu ajutorul regretatului realizator de televiziune Ioan Luchian Mihalea, Dana Rogoz şi unul dintre fraţi au devenit membrii în grupul „Minisong“. Printre cele mai vechi amintiri este și aceea când Ioan Luchian Mihalea a ridicat-o pe pian și ea a cântat „Taraful Chiț”. „Lucrurile s-au legat așa în viața mea deși nimeni din familie nu avea vreo legătură cu domeniul artistic. Părinții mei erau ingineri chimiști și și-au dorit întotdeauna să fac o meserie serioasă. Aveam filmări care începeau la 6 dimineața și, uneori, se terminau a doua zi la ora 6.00. Dar asta nu însemna că la ora 7.00 mă duceam la școală cu tema nefăcută. Niciodată nu am aștepta să-mi pice ceva din cer, am muncit”, spune Dana.

Artista a povestit și că ultimii ani au fost cei mai intenși. „Am împlinit 34 de ani știind că sunt însărcinată, fiind la premiera în România a ultimului meu film, proiect făcut împreună cu soțul meu, Radu (n.r. „Mo“,în care joacă rolul unei eleve rebele de liceu). Am plecat în caravană cu filmul, însărcinată fiind și am mers la premierele de la New York, Cairo și apoi să luăm premiu la Chișinău...”.

La început acestei veri, Dana a devenit mamă pentru a doua oară. Botezul fetiței sale, Lia Elena, a avut loc în plină pandemie. „A fost un botez în aer liber, pentru că e lumea noastră și am adus și rulota. Am fost foarte stresată, în pandemie fiind... Am fost la țară, alături de familie și de prietenii apropiați, 30 de oameni cu totul. Îmi place să fiu atentă cu toate detaliile. Îmi place și partea de design și pentru ca să fac lucrurile cât mai personale și la nuntă și la botezuri m-am implicat. De exemplu, pentru Lia împreună cu Vlad am făcut ceaiuri pentru toți invitații și am făcut bandane personalizate cu literele L și E de la Lia Elena. Am vrut să fiu parte din povestea asta, îmi face plăcere”, a spus ea în emisiune.

Așa cum ne-am obișnuit, în fiecare ediție „Nu există nu se poate”, Andreea Marin prezintă câte un obiect frumos de artă, inspirat de invitat. Cum Dana Rogoz anunțase pe instagram că se apucă serios de călărie, obiectul de design a fost un cal-lampă, în mărime naturală, lucrare premiată internațional.