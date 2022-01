Dan Istrate: România este ADN-ul meu spiritual

Interviu realizat în cadrul Campaniei „Cu România în suflet”, cu Dan Istrate, actor, scenarist, regizor și producător de film.

Dan Istrate este actor, scenarist, regizor, producător de film. Trăiește în California, legat de România prin fire de dor nevăzute sau descifrate în viața lui de zi cu zi. Un om – emoție care trăiește cu România în suflet!

„M-am născut în satul Țapu din Județul Sibiu. Copilăria pentru mine a fost raiul pe pământ. La școala primară am jucat în piese de teatru pentru spectacolele de sfârșit de an, neștiind la momentul respectiv că toate aceste…jocuri îmi vor influența într-un mod major cursul vieții”, își începe povestea Dan Istrate. „Am urmat apoi cursurile liceului economic la Sibiu si mai departe am plecat la IATC-ul din București. Am fost student la clasa coordonată de Grigore Gonța. Dar, înainte să intru la IATC, timp de doi ani, am studiat actorie la Universitatea Hyperion, avându-i ca profesori pe Dinu Manolache, Sebastian Papaiani, Emil Hossu și pe genialul Horațiu Mălăele.”

Dan Istrate a plecat în SUA în 2001, a locuit mai întâi pe Costa de Est unde a lucrat, ca actor, pentru companii importante de teatru. Acum trăiește alături de soția sa Francesca în Los Angeles, California. O altă lume, diferită de România de acasă. O lume în care a reușit să se integreze, păstrând România în suflet.

„Îmi e foarte dificil sa răspund la întrebarea privind cât de greu mi-a fost să mă integrez într-o altă cultură, într-o altă societate și să mă pliez pe o altă mentalitate. Este foarte greu, aproape imposibil să dau un răspuns sincer în doar câteva fraze. Dar voi încerca: a te transplanta dintr-o cultură în alta, dintr-un univers spiritual într-altul înseamnă a-ți asuma un risc enorm. Și nu mă refer la starea materială, prestigiu etc, ci la un risc sufletesc. E ca și cum pentru o clipă îl corectezi pe Dumnezeu! Pentru un copil al lui Dumnezeu (și cred că toți suntem) este un act de o obrăznicie extremă! Eu m-am născut român, trăiesc românește (adică ghidat de principiile alea sănătoase, țărănești) și voi muri român, indiferent de cât de multe filme sau piese în engleză voi face!”

Identitatea lui de român trece dincolo de barierele lingvistice și, de multe ori, acest…exotism l-a ajutat pe actorul Dan Istrate.

„Când vorbesc englezește am accent. S-a mai diminuat cu trecerea timpului, dar încă îl am și îl voi avea pentru tot restul vieții. De fiecare dată oamenii mă întrebă de unde sunt, de unde este accentul ăsta. Și eu le răspund de fiecare dată: Din România! Sau că sunt român. Vă pot da, așa, o statistică… nostimă: sunt în America de 20 de ani, în medie sunt întrebat de două/ trei ori pe zi de unde sunt. Dacă facem calculul, le-am vorbit la aproximativ 25 de mii de oameni străini despre România! Uneori conversațiile sunt laconice și superficiale, alteori devin amănunțite și interesante. M-am gândit de multe ori că sunt un fel de ambasador neoficial al României în special că pentru mulți oameni cu care intru în discuție îmi spun că sunt singurul român (uneori chiar primul) pe care l-au întâlnit vreodată!

Întrebarea De unde ești? nu a deveni niciodată agasantă sau repetitivă. Întotdeauna răspund cu drag și ușurință. Și nu voi obosi niciodată sa răspund la întrebarea Where are you from? Trăind în America am realizat ce dar dumnezeiesc a fost să fiu născut și să fi copilărit în România, în satul ăla, cu numele acela nostim! Le spun mereu când mă întreabă How was it growing up during communism in Romania? If Heaven exists, it’s my Childhood in Romania! Și după aceea, dacă vor să știe mai mult, intru în detalii: le spun de livada cu cireși, meri, peri, piersici și pruni, de nuci și de via cu struguri cu gust nepământean, de mistreți, de lupi și de căprioare, de pâinea făcută de mămica în cuptor. Le povestesc de nunțile care țineau trei zile și la care participa tot satul. Apoi de fotbalul pe care îl jucam desculți, de scăldatul in Târnava Mare, râul nostru…care era infestat de chimicale și cu alte gunoaie, dar din cauza cărora…nu prea ne îmbolnăveam sau dacă o făceam era destul de rar. Le mai spun despre colindatul de Crăciun, de tăiatul porcului, de Slujba de Înviere la 3 noaptea de Paște, de balurile la care dansam de când aveam 10 ani și despre multe, multe alte daruri cerești ...”.

Comunitatea de români din SUA este destul de numeroasă, dar răspândită cam prin toate statele americane. Așa că s-au format în diferite zone comunități românești care se adună la diferite sărbători și evenimente culturale sau religioase.

„Am trăit peste zece ani în Washington DC. Am fost implicat puțin cu comunitatea de acolo. Am recitat câteva poezii de Mihai Eminescu la niște evenimente organizate de Ambasada României la Washington. În Los Angeles am fost producător și actor în filmul Golani (despre evenimentele din ‘89) regizat de Costin Becheanu, alături de actrița Elena Ghenoiu. Producător asociat al filmului a fost cunoscutul actor român Tudor Petruț. Tudor locuiește de ani de zile in Orange County.”

După ce i-a povestit câte în lună și în stele despre țara sa natală, Dan Istrate și-a adus soția, pe Francesca, în vizită în România.

„Acum aproape patru ani, am vizitat România împreuna cu soția mea. Francesca a fost profund impresionată de Mănăstirea de la Curtea de Argeș, încât a produs, regizat și coregrafiat filmul de scurtmetraj Umbra, inspirat de legenda Meșterului Manole. În momentul de față, împreună cu Francesca, suntem în stadiul de preproducție pentru o adaptare pentru ecran a piesei Lunga Călătorie A Urșilor Panda povestită de un Saxofonist care Avea O Iubită la Frankfurt, de Matei Vișniec.”

Fiecare cuvânt rostit sau trimis în scris de Dan Istrate ascunde în el dorul de România lui, de România din amintirile lui și din trăirile sale.

„România pentru mine este AND-ul meu spiritual. Este casa lui Dumnezeu. De ce? Simplu, pentru că mămica mea locuiește acolo. Și pentru alte motive, precum Nicolae Steinhardt, Brâncuși, Eminescu, Mălăele și mulți, mulți alții ...”

***

Interviu realizat de Aura Dobre și Constantin Lupescu

Foto credit: (c) Dan Istrate