Dacă doriţi să revedeţi... Mircea Albulescu la „Mic dejun cu un campion”

Marele actor a deschis proiectul „Mic dejun cu un campion”, la TVR 2, fiind prima personalitate invitată de Daniela Zeca-Buzura. Au trecut treisprezece sezoane de atunci, iar sâmbătă, 12 iunie, de la ora 10:00, revedem o ediție de colecție.

„L-am văzut de-a lungul anilor în tot repertoriul Teatrului de Comedie. Ce noroc! Eram copil şi, de la balcon, din scafa de reflectoare, urmăream cu sufletul la gură repetiţiile, spectacolele, mondenităţile. Nu prea înţelegeam mare lucru dar, simţeam că acolo se petrece lucru mare. Oamenii aceia, cu foile în mână descifrau textul, apoi, regizorul dădea indicaţii până în cele mai mici detalii. Uneori veneau şi dramaturgii şi nişte oameni, pe care nu ştiam cum să-i cataloghez pentru că se vedea că veniseră să spună „Aşa, da! Aşa, nu! Asta iese’’.

Actorii nu erau vedete erau... doar actori. Şi ascultau cu atenţie tot ce aveau de făcut pentru ca spectacolul să fie perfect. Mişcare scenică, replică, lumini, muzică. Era un univers pe care n-am să-l uit niciodată. Printre aceştia – nu am să nominalizez, pentru că nu vreau să uit pe nimeni – Mircea Albulescu, aflat mereu pe drum. Teatru, televiziune, filme de lung metraj, înregistrări la radio, turnee, recitaluri de poezie, aveam să aflu mult mai târziu că el însuşi cocheta cu stihurile, apoi cu cronici în jurnale, că era un profesor divinizat de studenţi. Mi se părea o viaţă într-o perpetuă alertă. Dar, Meşterul era mereu la superlativ.

Aşa încât, când s-a lansat proiectul „Mic Dejun cu un Campion’’ primul gând a fost să deschidem cu această personalitate remarcabilă a teatrului şi filmului românesc. Am sunat şi, de la celălalt capăt al firului a răspuns o voce jovială şi cu o inflexiune atât de particulară, încât o port şi acum în memoria mea afectivă. Nu a trebuit să fac o pledoarie pentru a-l convinge. A răspuns „Da!’’, pe loc. Şi am simţit atunci că acest proiect se va afla poate sub energia sa îndestulătoare. Ştiam că fusese bolnav, că era mai fragil ca niciodată dar, a venit cu o bucurie pe care ne-a împărtăşit-o cu o asemenea generozitate încât sunt convinsă şi astăzi că îi datorăm în mare măsură încrederea neclintită că ne facem bine meseria şi că putem trece mai departe, telespectatorilor care ne urmăresc de treisprezece sezoane, aceiaşi împlinire atât de preţuită a unui moment de graţie absolută. Aceasta a fost, pe 21 martie 2015, prima ediţie a emisiunii ’’Mic Dejun cu un Campion’’. Revăzând-o acum, îmi dau seama cât de mult ne lipseşte Mircea Albulescu – actorul, poetul, profesorul, mentorul, Omul'' , a spus Ileana Ploscaru Panait - producătorul emisiunii.

TVR2:

Sâmbătă, 12 iun. 2021, ora 10:00

Marti, 15 iunie 2021, ora 5:00

TVR3:

Duminică, 13 iunie 2021, ora 7:55

TVRInternaţional:

Sâmbătă, 19 iunie 2021, ora 7:00

TVRMoldova:

Sâmbătă, 19 iunie 2021, ora 7:00