Dacă doriţi să revedeţi... Ioana Nicolaie şi taina literaturii pentru copii

Sâmbătă, 17 iulie, de la ora 10:00, invitatata Danielei Zeca Buzura la "Mic dejun cu un campion", pe TVR 2, este Ioana Nicolaie, scriitor, jurnalist, profesor de literatură şi scriere creativă.

Recent, chiar la Librăria Cărtureşti ce ne găzduieşte de atâţia ani filmările pentru "Mic Dejun cu un Campion", am găsit o prea frumoasă carte semnată de Ioana Nicolaie.

Şi mi-am adus aminte de anul 2017 când am înregistrat ediţia prilejuită de apariţia romanului ’’Pelinul negru’’. În conversaţia de atunci, printre altele, poeta şi prozatoarea Ioana Nicolaie trecea în revistă câteva dintre proiectele dedicate copiilor pe care le coordona la acea vreme.

Lecturile cu cei mici, minunatele cărţi care se pot scrie pentru ei, ilustrate cu desene colorate şi care ajung drept la sufletul lor erau idei în care invitata noastră investise mult efort, dragoste şi dăruire.

Era şi un îndemn acolo, venit din partea unui om de cultură cu multă experienţă, nu numai în ale scrisului ci şi a pedagogiei cu copii de vârstă şcolară mică: ’’Părinţi, luaţi tabletele din mâna copiilor. Lăsaţi-i să viseze, să aibă propriile fantezii, să vadă ’altfel’, să deseneze cu mânuţa lor, să-şi creeze propriile poveşti. Doar aşa vor fi creativi, interesaţi, vor învăţa din experienţa lor directă nu prin ochii şi mintea altcuiva care îi trasformă doar în simpli utilizatori’’.

Mi-a plăcut mult. Un adevăr care năvăleşte peste noi acum, mai mult ca altădată, de când cu pandemia asta care ne-a stors de viaţă şi proiecţii pentru viitor, când copii noştri, chiar şi la clasa pregătitoare, fără s-o cunoască pe educatoare, iau legătura cu ea doar on-line.

Dar, să mă întorc la bucuria mea. Am găsit şi am cumpărat imediat o carte semnată de Ioana Nicolaie: ’’Călătoria lui Medilo’’ apărută al Editura Cartier în 2018, cu nişte desene frumoase, semnate de Sidonia Călin, o pildă despre ce înseamnă dragostea de mamă. O poveste nu prea lungă, dar atât convingătoare, scrisă într-o limbă română curată aşa cum îmi aminteam din copilăria mea, cu expresii şi jocuri de cuvinte care serveasc perfect firului narativ al poveştii. Am cumpărat-o pentru nepotul meu dar, inutil să amintesc cum am citit-o şi eu pe nerăsuflate între două staţii de autobuz.

Aşa încât, acum, la patru ani de la premieră, îi sunt recunoscătoare Ioanei Nicolaie pentru cărţile ei cu poveşti, pentru romanele serioase, pentru volumele de poezii care merită toată atenţia cititorilor, pentru toate proiectele ei trecute şi viitoare.

După absolvirea Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti şi masterat, Ioana Nicolaie a lucrat ca redactor la unele dintre cele mai prestigioase edituri din România: Humanitas, Polirom, Casa Radio, Paralela 45. Pe lângă activitatea redacţională, lucrează ca profesor de literatură, predă scriere creativă şi colaborează la revista ’’Tribuna învățământului’’. Bun pedagog, s-a folosit de abilităţile sale de comunicare şi a colaborat ani buni cu editura Humanitas la un proiect neobişnuit, care s-a bucurat de un real succes: ’’Campionatul poveştilor’’ care se desfăşura în librăria de la Cişmigiu. Din 2014 este membru fondator și director general al Fundației Melior prin care derulează proiecte educativ – umanitare, prin intermediul căreia a organizat nu mai puţin de 16 biblioteci. Este membră a Uniunii Scriitorilor şi PEN România.

Şase volume de poezii poartă semnătura ei (debut în 2000 cu ’’Poză retuşată’’) şi cinci romane (dintre care două apărute după întâlnirea noastră din 2017: ’’Cartea Reghinei’’, Humanitas, 2019 ce a obţinut patru premii, Premiul Radio România Cultural; Premiul Național de Proză acordat de Ziarul de Iași; Premiul Agenției de Carte şi Premiul Observator ’’Lyceum’’ toate în 2020. Al doilea titlu, ’’Tot înainte’’ a fost lansat recent, anul acesta, la Editura Humanitas).

Ioana Nicolaie scrie cu plăcere literatură pentru copii – cărţi şi audio-book-uri în lectura sa -, colaborează constant cu revistele literare, traduce, este selectată în antologii, este invitată la târgurile de carte şi la festivalurile internaționale de poezie din Europa şi Statele Unite unde susţine lecturi publice, opera sa este tradusă şi publicată în străinătate. Şi pentru că există o comunitate a sensibilităţii creatoare feminine, Dorothea Fleiss/Germania a imaginat, pornind de la câteva poeme ale Ioanei Nicolaie, o serie de cărţi-obiect ce a fost expusă la prestigioase expoziţii internaţionale de arte vizuale.

Aşa încât, vă invităm astăzi la Mic Dejun cu un Campion, la un regal de poezie şi un duş rece privind problemele stringente ale lumii contemporane – în artă sau în afara ei – cu una dintre cele mai sensibile scriitoare ale momentului, Ioana Nicolaie.

Un articol de: Ileana Ploscaru Panait – producătorul emisiunii

TVR2: Sâmbătă, 17 iul. 2021, ora 10:00

Marti, 20 iulie 2021, ora 5:00

TVR3: Duminică, 18 iulie 2021, ora 7:55

TVRInternaţional: Sâmbătă, 24 iulie 2021, ora 7:00

TVR Moldova: Sâmbătă, 24 iulie 2021, ora 7:00