Daoi Freyr despre Iceland Airwaves, influența Hot Chip și piesa Eurovision pentru anul viitor

Vedeta electro-pop islandeză ar fi putut pierde gloria Eurovision, dar povestește site-ului NME că va reveni anul viitor și va participa și la primul festival online Live From Reykjavík.

A avea o perioadă de lansare în 2020, ca artist emergent este dificil, dar nu imposibil. Cu spectacole live foarte reduse, audiențe online și schimbări în modul în care muzica este consumată și promovată, o melodie trebuie să fie foarte bună pentru a intra în topuri.



“Think About Things” al lui Daði Freyr este o astfel de piesă. Un electro-pop încărcat de funk, piesa a fost inițial aleasă pentru Freyr, ca reprezentant al Islandei la Eurovision Song Contest, în luna mai.

Anularea evenimentului a însemnat că show-ul Freyr de la Rotterdam nu a mai fost posibil, dar piesa și-a continuat călătoria. De atunci, a fost difuzată de peste 75 de milioane de ori și a generat o nebunie pe TikTok. Este o dovadă că un cântec strălucit rămâne de neoprit, chiar și în condițiile actuale.



Creșterea faimei lui Freyr a fost una de dată recentă, iar el dorește să se asigure că nu este o minune care durează 3 zile. Freyr plănuiește un turneu mondial pentru anul viitor și a fost selectat pentru a concura din nou la concursul Eurovision pentru Islanda. Se pregătește, de asemenea, să cânte la următorul festival live „Live From Reykjavík”, care va avea loc în acest weekend (13 - 14 noiembrie).

Se va alătura unor artiști precum Of Monsters and Men, Ólafur Arnalds, Ásgeir, Hatari, Júníus Meyvant și mulți alții, în ceea ce este considerat „una dintre cele mai mari sărbători ale talentului islandez din toate timpurile”. În pregătire pentru show-ul său, Freyr a povestit NME ce planuri are în continuare.



Ce impact a avut Iceland Airwaves asupra ta?



„Iceland Airwaves este festivalul meu preferat de muzică. Dacă oamenii îmi spun că vor să meargă în Islanda, le spun fie să meargă vara, când este foarte frumos, fie să meargă pentru Iceland Airwaves. Se simte întotdeauna ca o sărbătoare pentru muzicienii islandezi. Întâlnești pe toată lumea, deoarece cântă cu toții și este un loc uimitor pentru a face networking, a întâlni oameni și a socializa. Dacă auziți despre o nouă trupă sau artist islandez, probabil veți avea ocazia să-i vedeți cântând la Iceland Airwaves”.



Este un obiectiv pentru fiecare nou artist să fie prezent acolo?



„Toată lumea trece prin Iceland Airwaves. Nu știu de nicio formație care să aibă succes fără acest festival. Am fost prima dată în 2008, ca spectator, și în 2012 a fost prima șansă pe care am avut-o să cânt cu trupa mea. A fost prima dată când am simțit că facem parte din comunitate și de pe scenă, nu doar din exterior”.



A fost industria muzicală islandeză puternic lovită de lipsa spectacolelor live în timpul pandemiei actuale?



„E greu peste tot. Există atât de mulți artiști care se bazează pe veniturile obținute din muzica live, care se simt foarte rău acum. Am fost foarte norocos cu “Think About Things”. (...)

Există o comunitate atât de bogată de istorie și muzică în Islanda - există un sound diferit provenind din Islanda și o mare varietate de artiști interesanți. Îmi doresc să se concentreze mai mult asupra acestui lucru atunci când Islanda este promovată și să atragă oamenii interesați și implicați în muzică, nu doar ‘uită-te la această cascadă uimitoare’ ”.



Vei concerta la transmisia live Islanda Airwaves în acest weekend. Ce ne putem aștepta să vedem în show-ul tău?



„De fapt, am format o trupă. De obicei, cântam singur cu sintetizator, voce etc., dar după ce au explodat lucrurile am început să vând o mulțime de bilete pentru turnee și am simțit că aș putea cânta pe scene mai mari, unde nu ar fi la fel de distractiv să te uiți doar la un om cu un sintetizator. Dar membrii formației mele sunt și prieteni uimitori, așa că sunt încântat să cânt și să fac turnee cu ei. Vor cânta cu mine pentru stream și eu voi cânta din Berlin, unde sunt acum. Sunt foarte mândru de ceea ce vom arăta publicului”.



Ai lansat o serie de remixuri săptămâna trecută pentru “Think About Things” - asta a fost o lansare care să închidă acest capitol?



„Am lansat remixuri și am făcut spectacole la televizor, dar “Think About Things” nu și-a atins potențialul - a fost la “Strictly Come Dancing” și apoi la „Masked Singer” în Belgia, săptămâna trecută – chiar mi se pare că am pierdut controlul acestei ascensiuni. Nu pot să spun doar „oh, capitolul acesta este închis”, pentru că nu este. O mare parte din atenția mea s-a concentrat asupra acestei melodii și încerc să obțin cât mai mult, pentru a mă pune într-o poziție mai bună, atunci când lansez următorul proiect. A fost atât de mult lucru pentru promovarea acestui cântec. Înainte, am crezut că o melodie devine devine virală, iar oamenii vorbesc despre asta și așa merge, dar există atât de multă muncă pentru a menține impulsul generat de o melodie”.



Ai fost nervos până când ai văzut feedback-ul la piesă?



„Am fost entuziasmat! Nu sunt prea serios în legătură cu astfel de lucruri. Deci, orice s-ar fi întâmplat, aș fi fost fericit. Am fost entuziasmat în ambele sensuri. Prima săptămână în care cântecul a început să fie difuzat, a fost un pic copleșitor, dar te obișnuiești atât de repede. Este ciudat cât de repede te obișnuiești. În luna mai, când trebuia să mergem la Eurovision, oricum aveam de făcut o mulțime de promoții, dar îmi amintesc momentul în care am văzut videoclipul lui Jennifer Garner pe Instagram - primul lucru pe care l-am gândit când l-am văzut a fost ca „O, nu. Este foarte mișto că a făcut asta, dar n-ar fi putut să aștepte două zile? ’De îndată ce a apărut acest clip, mingea a început să se rostogolească din nou, ceea ce sunt evident foarte fericit, dar în acel moment m-am simțit puțin copleșit”.



Veți concura pentru Islanda la Eurovision anul viitor. Cum arată întregul proces acum?



„În acest moment, încerc să realizez piesa pentru Eurovision. Lucrez la aproximativ 11 demo-uri și idei brute, apoi voi alege unul și mă voi concentra pe el. Vreau să lansez un EP undeva înainte de Eurovision, dar promit nimic, pentru că va trebui să merg în turneu și să fac o grămadă de lucruri pentru Eurovision. Concursul Eurovision înseamnă mult mai mult decât simpla scriere a cântecului și interpretarea”.



A fost vreodată un obiectiv să cânți la Eurovision?



„Este ciudat să ne gândim în acest moment cât de important a fost Eurovision în viața mea, pentru că nu mă mă gândeam să merg la acest concurs . În 2017, am scris o melodie și am trimis-o organizatorilor islandezi, dar fără intenția reală de a o cânta. Am fost la audiție și nu am vrut să-l cânt, dar au spus că ar trebui să continui cu el și apoi lucrurile au plecat cam de acolo.

După 2017, a fost momentul în care muzica a devenit primul meu loc de muncă. A mers mult mai departe decât am crezut vreodată. În ultimii ani, oamenii încep să vadă Eurovisionul ca pe un lucru nou. Pentru mine, este cea mai mare platformă din Europa de promovare a unui cântec. Ai trei minute, o melodie, o întreagă echipă de producție în jurul tău pentru a face un lucru condensat, îl văd ca pe o ocazie de a face un spectacol foarte grozav pe care nu l-aș fi făcut niciodată, dacă nu ar fi fost Eurovision”.



Daði Freyr va cânta la Live From Reykjavik - Iceland Airwaves în acest weekend (13/14 noiembrie).

***

Foto: Baldur Kristjánsson



Sursa interviu: nme.com