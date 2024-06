Cum se câștigă trofeul SuperBlog după 11 ani de „antrenament”

„N-am reușit să obțin acest trofeu mai devreme pentru că mi-a luat ceva timp să învăț să fiu disciplinat”, declară Bogdan Dărădan, câștigătorul Spring SuperBlog 2024 cu blogul presainblugi.com , care a participat la competiție încă din 2013, în diverse roluri: ca blogger concurent, apoi partener, juriu și reprezentant de sponsor și iar concurent. Ce lecții aduce această experiență aflăm din cele ce urmează.

Primăvara aceasta, comunitatea bloggerilor creativi s-a întrecut în fresh content în cea de-a 28-a ediție SuperBlog - cea mai intensă și longevivă competiție de blogging din România. S-au înscris în competiție 61 bloggeri (din toată țara și din diaspora), din care 52 au participat la cel puțin o probă, iar 22 au dat curs tuturor celor opt provocări, creând în total 289 de articole pe teme precum: sortimente de vin, parchet premium și materiale de construcții, consumabile medicale, dispozitive mobile pentru traduceri instantanee, restaurant și opțiuni pentru ieșiri cu prietenii. De asemenea, Beciul Domnesc a invitat superbloggerii la două campanii de testare de vin, soldate cu un "buchet" de arome și articole pe măsură.

SuperBlog este cunoscut în blogosferă drept o competiție dificilă, care stimulează creativitatea și adrenalina - un adevărat maraton, în care contează deopotrivă inspirația și disciplina. Briefurile includ cerințe exigente și termene-limită stricte și la fiecare probă concurenții trebuie să creeze materiale care să se diferențieze de celelalte zeci de articole pe aceeași temă. La rândul lor, juriile au complexa misiune de a evalua și departaja pentru a desemna câștigătorii premiilor alocate. Proiectul a fost lansat în 2018 și se adresează bloggerilor dornici să se afirme și respectiv brandurilor interesate de promovare; competiția creează contextul în care se susțin reciproc, descoperă și premiază noi talente, identifică potențiali colaboratori și generează premisele pentru viitoare parteneriate.

În ediția Spring SuperBlog 2024 s-au acordat aproximativ 159 de premii (în bani, produse sau vouchere), în valoare totală de peste 15.000 lei. La final, restaurantul Katz GastroLab din București, sponsor în cadrul competiției, a găzduit o întâlnire pentru superbloggeri.

Pe podiumul Spring SuperBlog 2024 se clasează, cu același punctaj pe locurile doi și trei, Oana Alexandra Tudose (oanaalexandratudose.wordpress.com) și Violeta Giol (cu blogul Povești de neadormit), departajate de doar câteva ore în înregistrarea ultimului articol în competiție, iar Bogdan Dărădan, autorul blogului www.presainblugi.com, câștigă trofeul Spring SuperBlog 2024, după un parcurs de 11 ani în competiție, sub diverse roluri. Clasamentul final și alte informații sunt disponibile pe site-ul www.super-blog.eu.

„Când mă gândesc la trofeul SuperBlog, îmi vin în minte versurile unei melodii din anii '80-'90: După ani și ani... am luat trofeul'. Asta e senzația. Am descoperit SuperBlog în 2013, am scris atunci la toate probele; apoi am fost sponsor și partener media, în toamna lui 2023 am revenit ca participant, iar acum am reușit, în sfârșit, să iau trofeul, după ani și ani. O lecție pe care am învățat-o pe propria piele este că n-am reușit să obțin acest trofeu mai devreme pentru că mi-a luat ceva timp să învăț să fiu disciplinat, să învăț să intru în mindsetul clientului, adică să scriu ca mine, dar să gândesc ideile și textele din paradigma clientului, sponsorului, juriului. Pentru că, în toți acești ani, am gândit ca mine și am scris ca mine și, de cele mai multe ori, mindsetul meu, deși tehnic era pe brief, nu era ce trebuie. Sper ca aceste rânduri să fie de folos viitorilor participanți”, a declarat câștigătorul Bogdan Dărădan.

Ca în fiecare an, TVR 2 este partener media al evenimentului, desfășurat, anul acesta, între 1 martie - 2 mai.

Despre SuperBlog

Lansată în 2008, SuperBlog este cea mai longevivă și antrenantă competiție din blogosfera românească. Proiectul are drept obiectiv să descopere și să susțină noile talente ale blogosferei, precum și să faciliteze colaborările dintre aceasta şi mediul de afaceri. Competiţia a cumulat în cele 28 de ediţii (anual în perioada 2008-2012 și bianual începând din 2013, cu o ediție primăvara și una toamna), peste 3300 de participanți, peste 500 de probe, susținute de peste 150 de sponsori, și peste 42.000 de articole scrise. Pe măsură ce se întrec în condei pe diverse teme, bloggerii învață aspecte legate de content marketing & SEO, câștigă premii, clădesc parteneriate și prietenii. Detalii, pe www.super-blog.eu.