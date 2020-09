Despre fetele lui Pepe şi declaraţii exclusive în scandalul Plush Bio, la Zile cu stil

Din 12 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 18:00, Alina Ionescu a pregătit un format nou al emisiunii „Zile cu stil” cu subiecte de lifestyle, fashion, diete celebre, sănătate, dar şi o rubrică dedicată online-ului şi un amuzant making of.

Toamna se numără bobocii, dar şi zilele cu stil. Alina Ionescu revine la TVR 2 cu un nou sezon al emisiunii născute din pasiunea sa pentru modă și lifestyle: „ZILE CU STIL”.

Astfel, telespectatorii vor afla cum să facă investițiile perfecte, adică să aleagă trend-urilor în vogă şi de calitate, indiferent dacă ele se referă la hoteluri, restaurante, designeri sau magazine. Din emisiune nu vor lipsi informaţiile despre vedete şi subiectele în exclusivitate.

Sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 18:00, în prima prima ediţie „Zile cu stil” vom afla că moda a dat viaţa lui Pepe peste cap. Chiar dacă artistul nu are stilist şi spune că s-a îmbrăcat mereu cum s-a simţit bine, fetițele lui, Rosa și Maria, declanşează adevărate scandaluri pentru modă şi sunt geloase fiecare pe ţinuta celeilalte. Aşa că, părinţii lor au găsit soluţia: la îmbracă la fel. Tot în ediţia de sâmbătă aflăm şi care este cel mai scump cadou pe care Pepe l-a pregătit pentru soţia sa, Raluca Pastramă, la 9 ani de la căsătorie.

Alina Ionescu s-a întâlnit şi cu farmacista Ioana Marinescu, fondatoarea companiei Plush BIO cosmetics, iar sâmbătă, în premieră şi în exclusivitate, în emisiunea „Zile cu stil” farmacista va vorbi despre produsele care au declanşat atâtea discuţii pe internet.

„Toată munca echipei noastre a avut un singur obiectiv: să aducă echilibru, frumuseţe, sănătate şi stil în vieţile telespectatorilor noştri. Am început filmările în forţă şi de trei săptămâni filmam zilnic. Vrem să aducem „Zile cu stil” în vieţile telespectatorilor noştri şi vrem ca ei să nu uite că moda trece, însă stilul rămâne! Am avut parte deja şi de peripetii: am căzut la filmări, m-am răsturnat în timpul prezentarilor în piscină şi din acest sezon veţi vedea totul în rubrica de making of”, a spus Alina Ionescu.