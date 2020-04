Cu micul dejun la...teatru

Poate că nu aşterneam aceste rânduri dacă nu aveam parte de o bucurie atât de neaşteptată: Mic Dejun a poposit la teatru. La Teatrul ’’Odeon’’ din Bucureşti.

Din colectivul acesta atât de special al teatrului de pe Calea Victoriei i-am invitat la Mic Dejun, nu de mult, pe doi dintre cei mai emblematici artişti. În primul rând, actriţa Rodica Mandache, cu o carieră de peste 55 de ani de teatru şi film, o voce inconfundabilă a teatrului radiofonic şi un recitator de poezie de o sensibilitate irepetabilă.

Să-i urăm ’’La mulţi ani!’’ Rodicăi Mandache. Pe 13 aprilie îşi serbează ziua de naştere.

Trebuie să recunoaştem că rolul ’’Doruleţ’’ pe care l-a interpretat în spectacolul de Teatru TV difuzat de Televiziunea Română în 1980 cu greu poate fi depăşit, deşi s-au mai făcut adaptări, una chiar foarte recentă – şi tot la TVR – după piesa ’’Visul unei nopţi de iarnă’’ de Tudor Muşatescu.

Continuă să joace în proiecte teatrale, în montări ale tinerilor regizori care o solicită deseori. O putem vedea la Odeon în spectacolele: ’’Natură moartă cu nepot obez’’, ’’Titanic vals’’, ’’Trei generaţii’’, ’’Slugă la doi stăpâni’’, ’’Pyramus & Thisbe 4 You’’ şi ’’Republica Melania’’.

Pentru întreaga carieră, în semn de mare preţuire, Rodica Mandache a primit în 2015 o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului, din Bucureşti.

Spuneam de doi artişti cu care ne-am întâlnit la teatru. Ei, bine! Cel de-al doilea este regizorul Radu Afrim. Am filmat cu el la finalul lui 2019, ce coincidenţă, în acelaşi sezon în care am invitat-o şi pe Rodica Mandache. Abia acum am sesizat acest detaliu.

Radu Afrim are o dinamică de creaţie atât de alertă încât, fără să vreau, mi-a evocat travaliul unui pictor în atelier care-şi începe fiecare zi făcând crochiuri nenumărate pentru a-şi exersa reflexul.

I-am mărturisit impresia mea când ne-am întâlnit, înainte de filmare şi mi-a confirmat că nu greşisem de loc. Îşi gândeşte cadrele întocmai ca un artist în atelier. Nu dă odihnă neliniştilor sale. Iar această disciplină mentală nu poate fi decât benefică unui creator. Este, fără îndoială un model de urmat. O cheie a succesului pe care au înţeles-o prea puţini. Ideea creatoare şi hărnicia artistului merg mână-n mână, fără pauze de... pandemie. Iar pentru că din acest demers constant ceea ce rezultă sunt nişte spectacole de teatru care nu ne lasă indiferenţi, trebuie să-i mulţumim. Avem mereu ceva de văzut. Marca Radu Afrim.

Acesta a fost Micul Dejun care, la rândul lui s-a aflat în postura de invitat, în casa Teatrului. Preţioasă ocazie! Mulţumim Teatrului ’’Odeon’’.

Revenind la difuzările obişnuite, vă invităm sâmbătă, 11 aprilie la TVR2 de la ora 10:00, reluare marţi, la ora 5:00, la o revedere, sperăm noi, la fel de incitantă cu scriitorul, jurnalistul şi împătimitul de cinema, Cristian Tudor Popescu.

Acidulat ca un sifon, reuşeşte să şocheze ca de obicei. Prin francheţe în primul rând. Nu se înregimentează. Ţine la ideile lui. Nu este niciodată în trend. ’’Simţ enorm şi văd monstruos’’ ar fi zis nenea Caragiale. La fel şi Cristian Tudor Popescu într-un dialog fără menajamente cu Daniela Zeca Buzura, un confrate cu verb care-i poate ţine isonul de la egal, la egal.

Ileana Panait Ploscaru