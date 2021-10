Cu carțile pe față – „Ambulanța pentru monumente”

Mirela Giodea vă invită să urmăriți o ediție "Cu cărțile pe față" despre monumente istorice și felul în care un grup de oameni entuziaști au reușit să salveze un număr important de astfel de clădiri. Marți, 12 octombrie, ora 21.00, la TVR 3.

Proiectul deja foarte cunoscut și premiat în străinătate, „Ambulanța pentru monumente”, are în întrega țară 7 filiale regionale. Aflată la al doilea an de activitate, Ambulanța Sud-vest Oltenia a avut în acest an două intervenții la două biserici de patrimoniu, constând în refacerea acoperișurilor pentru punerea în siguranță a clădirilor.

Invitați: Eugen Vaida – arhitect, inițiator Ambulanța pentru Monumente, Liana Tătăranu –președinte Asociația Inima Olteniei, Ștefan Vaida – restaurator, Ambulanța pentru Monumente

Ambulanța pentru monumente se bazează în acțiunile sale pe expertiza specialiștilor, dar și pe implicarea comunităților locale și a voluntarilor.

Realizator și moderator Mirela Giodea