Croația: Participanții la Dora 2022 au fost dezvăluiți

Un total de 184 de melodii au fost depuse pentru preselecția națională. HRT a declarat că acesta a fost cel mai mare număr de piese înscrise de când a revenit formatul.

Un juriu special a evaluat piesele și a selectat 14 pentru finală. Acest juriu a fost format din: Željko Mesar (HRT), Zlatko Turkalj (HRT), Robert Urlić (HRT), Antonela Doko (Uniunea Muzicii Croate) și Aljoša Šerić (Societatea Croată a Compozitorilor)

Cei paisprezece artiști care concurează în Dora 2022 sunt:

Mia Negovetić – “Forgive Me (Oprosti)”

Mia Dimšić – “Guilty Pleasure”

Bernarda – “Here for Love”

Tina Vukov – “Hideout”

Erik Vidović – “I Found You”

Ella Orešković – “If You Go Away”

ToMa – “In the Darkness”

Mila Elegović – “Ljubav” (Love)

Roko Vušković – “Malo kasnije” (A little later)

Marko Bošnjak – “Moli za nas” (Pray for us)

Jesse – “My Next Mistake”

Elis Lovrić – “No War”

Zdenka Kovačiček – “Stay on the Bright Side”

Tia – “Voli me do neba” (Love me to heaven)

Dora are loc la Opatija în februarie 2022. Câștigătorul va fi desemnat prin votul juriului (50%) și votul publicului (50%).

foto: eurovision.tv