Croația: Finala Națională, Dora, 2021 va avea loc fără public

Publicația săptămânală Gloria.hr informează că HRT, Radioteleviziunea croată, a decis ca Dora, Finala națională croată, 2021 să aibă loc fără public.

Presa croată înștiințează că Radiodifuzorul public a decis ca Finala Dora 2021 să aibă loc public. Dora se alătură unei liste extinse de Concursuri naționale - din țări precum: Albania, Suedia și Finlanda - care nu vor avea public din cauza COVID-19.

Gloria adaugă, de asemenea, că HRT caută să creeze o platformă a fanilor pentru ca spectatorii să pronosticheze cine va câștiga și să voteze melodiile favorite lor în concurs. Concurenții în finală sunt:

​​o Filip Rudan - Blind

o Bernarda - Colors

o Ella Orešković - Come This Way

o Sandi Cenov - Kriv (Guilty)

o Beta Sudar - Ma zamisli (Imagine)

o Brigita Vuco - Noći pijane (Drunk nights)

o TOMa - Ocean of Love

o Eric - Reci mi (Tell me)

o Nina Kraljić - Rijeka (River)

o Ashley Colburn & Bojan Jambrošić - Share the Love

o Mia Negovetić - She's Like a Dream

o Albina - Tick-Tock

o Cambi - Zaljubljen (Îndrăgostit)

o Tony Cetinski & Kiki Rahimovski - Zapjevaj, sloboda je! (Cântă, e libertate!)

În plus, au fost anunțate în total patru melodii ca piese înlocuitoare celor din concurs. Acestea vor înlocui oricare piesă muzicală, care se va retrage înainte de repetițiile Dora. Dacă acest lucru se întâmplă în timpul repetițiilor, melodiile nu vor fi înlocuite. Cântecele de înlocuire sunt:

​​o Elis Lovrić - Brodolom (Shipwreck)

o Endi feat. Lora - Megaloman

o Pjerino Ružević - Soldat

o Z / 11 - Only Love.

Nina Kraljić a reprezentat Croația la Eurovision 2016, iar Tony Cetinski a fost al doilea reprezentant croat, în 1994. Sunt cunoscute și numele unor compozitori. Jacques Houdek, care a reprezentat Croația în 2017, este unul dintre autorii piesei „Megaloman”. Borislav Milanov, fondatorul Symphonix International și coautor al mai multor piese Eurovision, inclusiv al melodiei reprezentantei din Bulgaria, din 2016, este și coautor al „Colors”. Linnea Deb este un alt coautor al mai multor înregistrări la Eurovision, inclusiv melodia câștigătoare în 2015, „Heroes” dar și al piesei „She’s Like a Dream”.

Credit foto: eurovisionworld.com