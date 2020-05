Criza sanitară și solidaritatea

Realizatoarea Mihaela Crăciun vă invită miercuri, 20 mai, ora 22:00, la o nouă premieră a emisiunii ”Articolul VII” realizată pentru TVR Internațional și TVR 3.

Invitați:

dr.Leonard Azamfirei , rector, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș,

Alex Kozinski , judecator federal, SUA,

Aurora Martin, consilier superior, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

George Emil Palade, laureatul premiului Nobel în America, este și cel care a dat numele Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, acolo unde s-a realizat, în 10 zile, un spital modular destinat tratamentului bolnavilor cu COVID-19. Prin specificul său multicultural, Universitatea, care a deschis și un campus propriu la Hamburg, asigură învățământ medical în trei limbi: română, maghiară și engleză. De asemenea, a primit acreditare internațională și pentru învățământul medical virtual, dublat de simularea medicală, fiind decorată cu “Virtutea Militară” pentru contribuția adusă la dezvoltarea învățământului medico-militar românesc. Despre performanță la superlativ, am vorbit cu rectorul Universității “George Emil Palade” din Târgu Mureș, Leonard Azamfirei, care ne-a mărturisit: “Toată existența noastră este sub formă unui puzzle. Poate dacă sunt puse două-trei piese, nu arată nicicum, dar cândva piesele vor umple, cumva, acest puzzle. Gândiți-vă ce volum masiv de inteligență este peste granițele țării (...) Acolo oamenii sunt prețuiți, au o predictibilitate a carierei. Dacă această forță intelectuală ar fi în România, țară noastră s-ar găsi într-un cu totul alt loc. Vă mărturisesc că sunt destul de sceptic pentru că nu am văzut nicicând o politică articulată, pe termen lung, o strategie, și de aceea un ochi plânge pentru cei care pleacă, dar un alt ochi se bucură pentru că știu că acolo unde sunt, mulți dintre ei, vor simți, în continuare, românește”.

De la Târgu Mureș mergem, și în această săptămâna, prin skype, în California, la magistratul de origine română Alex Kozinski, plecat la 11 ani din București, ajuns la vârful ierarhiei judiciare americane, între 2007 și 2014, când a fost președintele faimoasei Curți de Apel nr. 9 care are competență tot Vestul Statelor Unite. Acolo l-a filmat și echipa TVR Internațional în urmă cu 10 ani.

Gripa asiatică, marea recesiune din SUA, criza medicală și cea economică, relansarea economiei SUA și a statelor europene, competiția între state pentru realizarea vaccinului, s-au numărat, de asemenea, printre temele dezbătute de Alex Kozinski cu Mihaela Crăciun. Magistratul a evocat și propriile amintiri de la București, când lumea avea o atitudine pozitivă și fără teamă.

Opiniile sale despre perioada pe care o traversăm contrastează cu cele ale chirurgului Alexander Mărmureanu. Alex Kozinski povestește că soția sa și unul dintre fii au avut coronavirus și s-au tratat acasă. El nu împărtășește deciziile guvernatorului republican Larry Hogan, care declara, încă din 19 martie, starea de urgență în California.

La ediția din 20 mai a fost prezentă si Aurora Martin, consilier superior, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, care ne-a vorbit despre inițiativa unei săptămâni dedicate femeilor a căror activitate a fost esențială în această perioadă marcată de Covid 19.

Realizator și producător: Mihaela Crăciun