Cristina Soare preia ștafeta „E vremea ta”

De luni, 14 mai, emisiunea „E vremea ta”, de la TVR 2, vă întâmpină de la ora 18.50 cu o nouă prezentatoare: Cristina Soare.

Cristina Soare preia ștafeta de la Iulia Zgripcea și va aduce zilnic în emisiunea „E VREMEA TA”, de luni până vineri, de la ora 18.50, cele mai interesante informații despre timpul probabil, climă și mediu pentru telespectatorii TVR 2. Vedetă cunoscută a TVR, Cristina Soare a revenit pe micul ecran după concediul de creștere a copilului și spune că se bucură foarte mult să se afle din nou în lumina reflectoarelor, dar are și emoții. Din 2009 și până în 2016, Cristina Soare a prezentat rubrica meteo la TVR 1.

Telespectatorii TVR 2 o pot urmări și în fiecare sâmbătă, de la ora 17.30, în emisiunea „E VREMEA TA... SĂ VEZI LUMEA”, alături de Andrei Bărbulescu.

”Sunt foarte încântată să mă aflu aici. Au trecut aproape doi ani de când am stat departe de micul ecan. Între timp am născut o fetiţă, Anastasia şi sunt cea mai fericită mămică. Pe Facebook am primit multe întrebări despre momentul în care mă voi întoarce la TVR. Şi iată că răspunsul vine, de luni până vineri la TVR 2, în emisiunea . Abia aştept să ne vedem în fiecare seară”, a spus Cristina Soare.

La rândul său, Iulia Zgripcea spune că se va bucura de perioada de pauză pentru a se pregăti alături de familie de nașterea celui de-al treilea fiu. Reamintim că vedetele TVR 2, Iulia Zgripcea și Andrei Bărbulescu, și-au unit destinele la începutul acestui an. „Dan şi Andrei, copiii mei în vârstă de 7 ani, sunt nerăbdători să-l primească pe fratele lor. Sunt foarte protectori cu mine și îmi fac cadouri, desene în care îl includ şi pe fratele lor. Nu conştientizează încă ce implică asta, dar știu că vor fi responsabilizaţi . E o schimbare în viaţa lor”, a spus Iulia Zgripcea.