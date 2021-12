Cristina Țărean:„România este calda îmbrățișare a mamei”

Interviu realizat în cadrul Campaniei Cu România în suflet

Cristina Țărean s-a născut în Sibiu și, la un moment dat, a plecat spre Irlanda. Unde a și rămas. Cu dor de România și de cei dragi. A însoțit-o peste tot portul tradițional, cântecul popular românesc. Din această dorință s-a născut și ”Trăistuța” din Dublin.

„M-am născut la Sibiu şi sunt primul dintre cei patru copii ai familiei” așa își începe povestea Cristina Țărean. „Mama mea este vâlceancă, iar tatăl sibian. Am copilărit la tară, în satul Boișoara - Județul Vâlcea, la bunica din partea mamei. Acolo am învățat să iubesc frumusețea satului și tot acolo m-am format ca om. Am învățat în Sibiu. La școala din cartier, apoi un an la Liceul de Arte, dar de terminat am terminat Colegiul Economic „George Barițiu". Facultatea am făcut-o tot acasă, în Sibiu. În 2009, după ce am absolvit Facultatea de Psihologie am ales să plec spre Irlanda, după cel care urma să-mi devină soț.”

În Irlanda, Cristina Țărean este educator acreditat în sistemul preșcolar. În 2011 a înființat în Dublin Grupul Vocal „Trăistuța”. Irlanda este țara pe care a descoperit-o atât prin diferențele cât mai ales prin asemănările cu România.

„Irlanda are o frumusețe naturală aparte, precum România. Oamenii sunt ospitalieri, harnici și generoși și, să nu uităm, că această țară are o cultură bogată și o muzică tradițională autentică, plină de viață și de frumusețe…o frumusețe contagioasă! Mă raportez la Irlanda că la o țară cultă, citită, informată, dar și deschisă la minte, care militează pentru drepturile, integrarea și dezvoltarea societății civile. Dezvoltarea acestei țări a fost și este posibilă și datorita românilor de aici. Să fi departe de țara în care te-ai născut și de cei dragi, nu a fost niciodată ușor, de aceea trebuie să rămânem împreună, noi, comunitatea românilor din Irlanta. Eu am ales să vorbesc irlandezilor despre România prin cântec, prin imagini și prin fapte bune, seriozitate și angajament. Am ales să vorbesc copiilor mei în limba română, să cânt și să mă veselesc cu toti ai mei de aproape și de departe, să mă rog și să mă bucur de zumzetul gâzelor, de adierea vântului și de susurul apei. Toate îmi sunt de folos și de ajuns pentru drumul meu.”

Adaptarea într-o societate nouă a fost posibilă în timp. Au fost momente dificile la început, prejudecăți de demolat și respect de clădit cu multă răbdare pentru Cristina Țărean.

„Au fost multe momente grele pentru mine, mai ales atunci când a trebuit să mă întorc la școală deoarece în 2009 când noi am ajuns în Irlanda, diplomele mele de studii nu erau recunoscute. Apoi au fost pe rând greutățile de a ne crește singuri copiii, greutățile care au ținut de limbă (pentru că limba engleză vorbita în Irlanda are particularitățile ei) și, nu în ultimul rând, au fost greutățile pe care le-am întâmpinat de-a lungul celor 10 ani de activitate în cadrul Grupului Vocal Trăistuța, care au ținut mai mult de partea tehnică, de organizarea și gestionarea activității pentru ca tot ceea ce făceam noi era cu surse financiare modeste.

Dar am trecut prin toate cu bine, am învățat, am crescut și noi așa încât azi putem privi în urma cu mândrie, la tot ce am realizat. Pentru toate acestea, le suntem recunoscători părinților, pentru că ei ne-au fost mereu aproape, ne-au hrănit și ne-au întărit cu dragostea lor. Însă, le suntem recunoscători și oamenilor care au crezut în noi și ne-au sprijinit, în toti acești ani” mărturisește cu recunoștință Cristina Țărean.

Mulți români au ales să trăiescă și să muncească în Irlanda. Cristina Țărean este unul dintre ei.

„Comunitatea de români din Irlanda este una numeroasă, cu oameni buni, inteligenți și harnici, cu care, oricând, poți… pune țara la cale. Suntem o comunitate unită și frumoasă, mereu implicată în acțiuni de sprijin pentru toți cei care ne solicită ajutorul. Comunitatea românească din Irlanda se adună cu bucurie, ori de cate ori este posibil.

Mai ales la sărbătorile religioase și la evenimente culturale inedite, evenimente dedicate Zilei Naționale, Mamei și a Copilului, evenimente interculturale, evenimente caritabile sau parade dedicate Sfanțului Patrick, protectorul Irlandei” povestește, cu bucurie, Cristina Țărean.

„În cadrul activitatii Grupului Vocal Trăistuța din Dublin, și prin intemediul paginilor noastre de Facebook, promovăm meșteșugurile tradiționale românești, oamenii de suflet, scriitori și artiști din toate domeniile, care ne țin uniți prin trăire și simțire, oriunde ne-am afla prin lume.”

România este uneori mai aproape de suflet decât ne-am putea imagina, chiar dacă fizic sunt mii de kilometric între Sibiu și Dublin.

„România din sufletul meu înseamnă amintirile din copilărie, cu perele zemoase și cu merele coapte pe plita sobei de la țară. România din sufletul meu înseamnă fântâna și leagănul din curtea casei bătrânești. România sufletului meu înseamnă mirosul de fân proaspăt cosit și cântatul aprig al cocoșului, de-abia dezmeticit din visare. România este încântare și visare, este o putere lăuntrică, este un ecou de clopot sau un colind. România din suflet este calda îmbrațișare a mamei.” ne mărturisește, cu emoție Cristina Țărean.

Interviu realizat de Aura Dobre – producător TVR Internațional