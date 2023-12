Crăciun cu iubire în filmele tematice de sărbători, la TVR 1

De Crăciun, TVR 1 oferă telespectatorilor săi momente de relaxare şi bucurie, în filme care se văd din fotoliu, în arome de scorţişoară şi cu o ciocolată caldă în mână. Pe 24 şi 25 decembrie, filmele romantice cuceresc scena la TVR 1.

Febra cumpărăturilor a trecut, cozonacul e făcut, iar casa e pregătită de Crăciun. Avem, aşadar, atmosfera perfectă pentru a ne lăsa cuprinşi de magia sărbătorilor de iarnă, când, mai mult ca oricând, totul pare posibil. Între programele speciale pe care le oferă telespectatorilor săi de Crăciun, TVR 1 ne încântă cu filme tematice, comedii sau drame romantice, filme ce menţin speranţa şi credinţa că miracolele se întâmplă.

Pe 24 decembrie, de la ora 10.30, ne delectăm cu „Cel mai dulce Crăciun” (DELIVER BY CHRISTMAS – SUA, 2020), o comedie romantică în regia lui Terry Ingram. Filmul îi are în centru pe Molly, proprietara unei brutării-cofetării, care se pregăteşte intens pentru comenzile de Crăciun, şi pe Josh, un tânăr văduv care-şi creşte singur băieţelul şi care tocmai s-a stabilit în acelaşi oraş. Cei doi se întâlnesc şi se plac, dar Molly se simte foarte atrasă şi de un client misterios cu care vorbeşte adesea la telefon. Ceea ce încă nu ştie Molly este că Josh şi clientul de a cărui voce s-a îndrăgostit sunt, de fapt, una şi aceeaşi persoană.

În distribuţie – Alvina August şi Eion Bailey.

Tot în Ajun, de la 23.00, ne emoţionează povestea filmului „Miracol de Crăciun” (CHRISTMAS MIRACLE – Canada, 2012), semnat de acelaşi Terry Ingram, cu Allison Hossack, Aaron Pearl şi Dan Payne în rolurile principale. În Ajunul Crăciunului, pe un viscol teribil, opt străini se refugiază într-o biserică părăsită de la marginea unui orăşel. Timp de câteva ore, ei devin o adevărată comunitate, cunoscându-se şi ajutându-se unii pe alţii cu diverse probleme de viaţă.

Pe 25 decembrie, de la ora 15.00, petrecem un „Crăciun în Louisiana” (CHRISTMAS ON THE RIVER – SUA, 2019). Drama romantică regizată de Emily Moss Wilson îi are în distribuţie pe Jana Kramer, Percy Daggs şi Barry Bostwick.

Sarah Winter, avocată de succes şi fostă „Miss Crăciun" în orăşelul ei natal din Louisiana, îşi vizitează familia de sărbători, deşi evenimentul n-o mai bucură ca altădată. Dar pregătirile pentru un festival tradiţional şi reîntâlnirea cu o iubire din adolescenţă o ajută pe Sarah să redescopere magia Crăciunului...

Iar de la ora 17.50, îl cunoaştem pe „Omul care a inventat Crăciunul” (THE MAN WHO INVENTED CHRISTMAS – Irlanda, Canada, 2017). Dan Stevens, Christopher Plummer şi Jonathan Pryce au rolurile principale în filmul lui Bharat Nalluri, ce pune în scenă crearea celebrei „Povestee de Crăciun”, a lui Charles Dickens..

În 1843, celebrul romancier britanic Charles Dickens se află într-un moment scăzut al carierei sale, cu trei eșecuri în spate și cheltuielile familiei care se adună tot mai mult acasă. Hotărât să-și revină, Dickens decide să scrie o poveste de Crăciun și să o publice singur, în mai puțin de două luni. În timp ce Dickens se străduiește să creeze într-un timp atât de scurt, propriii părinţi vin să îl jecmănească. Încă bântuit de amintirile dureroase ale tatălui său care îi ruinase copilăria din cauza iresponsabilității sale financiare, Dickens dezvoltă un blocaj de scriitor aparent de nerezolvat. Romancierul trebuie să-și înfrunte demonii personali, reprezentați prin personajele sale, mai ales în conversațiile sale imaginare cu Ebenezer Scrooge. Cu un termen limită care îl strânge cu uşa, Dickens se luptă pentru inspirație, împotriva propriilor frustrări și a opiniilor personajelor sale, într-o provocare literară ce va da naştere unei poveşti clasice, ce defineşte sufletul esențial al Crăciunului modern.

Seara, la ora 23.30, suntem invitaţi la „Nuntă de Crăciun” (WE WISH YOU A MARRY CHRISTMAS – SUA, Canada, 2018). Când a luat hotărârea să-şi caute tatăl biologic, Miranda Chester nici nu bănuia că nu-şi va găsi doar familia mult-visată, ci şi iubirea vieţii, pe Ian. După multe peripeţii, Miranda şi Ian decid în sfârşit să se căsătorească, dar apar la orizont mai multe obstacole, punându-le în pericol „fericirea până la adânci bătrâneţi”...

Comedia romantică în regia lui David Winning îi are în distribuţie pe Erin Krakow şi Niall Matter.