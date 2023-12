Crăciun cu artiști îndrăgiți, la TVR 3

De Crăciun, Cătălin Crișan, tenorul Alin Stoica împreună cu soprana Stephanie Radu, artistul de hip – hop Bibanu, tenorul Alin Mânzat și soprana Mădălina Constantin vin la “Dăruiește Românie!“.

Carmen Târnoveanu vă invită să trăiți cel mai frumos Crăciun care, la TVR3, începe chiar din 24 decembrie, de la 20.00.

Cu o viaţă artistică de peste 35 de ani, prin care ne dăruiește constant cele mai emoționante momente, Cătălin Crișan rămâne omul cu sufletul frumos și vocea blândă care trăiește, aproape în exclusivitate, din bucuria generozității si iubirii infinite față de public.

“Cânt, compun si scriu. Am scris melodii pentru Alin Stoica, prim-tenor al Operei Naţionale, pentru prietenul meu de-o viaţă, Cornel Palade, pentru mine, pentru Natalia Guberna. Am aproape 400 de melodii, am scris piese de teatru şi lucrez la primul meu roman”, declară artistul.

Ca solist-interpret de muzică ușoară, Cătălin Crișan a debutat pe scena muzicală la vârsta de numai 19 ani (1987), în cadrul „Concursului de creație și interpretare a muzicii ușoare românești” de la Mamaia, unde obține Premiul I la Secția Interpretare, cu piesa ,,Vorbește marea" de Aurel Manolache. Tot înainte de 1990, solistul s-a făcut remarcat publicului de muzică ușoară românească prin interpretarea unei alte melodii pline de lirism ,,Mama” (de același compozitor, Aurel Manolache). După 1990, a decis să-și compună singur piesele și chiar să devină un compozitor pentru alți interpreți. Așa se explică activitatea sa intensă și numărul impresionant de peste 500 de melodii realizate. Melodia ,,Dacă pleci” îi aparține în totalitate (muzica & versurile) și a fost lansată la Festivalul de muzică ușoară românească de la Mamaia, în anul 1996. Repertoriul artistului Cătălin Crișan, la fel ca toate aparițiile sale în fața publiciului, se traduce prin aplauze, bucurie, dăruire, har si iubire pentru public.

Hip-Hopera cel mai fresh proiect muzical din România este punctul în care muzica urbană întâlnește muzica clasică. Tenorul Alin Stoica , soprana Stephanie Radu și Bibanu schimbă regulile muzicii. Deși este foarte tânăr, tenorul Alin Stoica a obținut numeroase premii pentru rolurile impresionante pe care le-a abordat și le abordează. Artistul a lucrat cu tenorul Ionel Voineag și cu tenorul Marius Budoiu, a participat la Masterclass-urile lui Rockwell Blake și Liora Maurer (METROPOLITAN OPERA, New York), ale Marianei Nicolesco și altor artiști. Tenorul Alin Stoica este descris de către critici ca fiind „un tenor cu o voce colosală cum nu s-a mai auzit de ceva vreme pe scenele românești și nu doar”. Alin Stoica, primul tenor român câștigător al premiului Luciano Pavarotti.

“În luna decembrie am avut o întâlnire cu Papa Francisc la Vatican unde am susținut alături de artiști mari ai Italiei un concert de Crăciun filmat de Canale 5, concert care va fi transmis de Crăciun, în data de 25 decembrie, in prime time, în toată lumea! Emoțiile au fost mari dar știu că sunteți alături de mine, că vă bucurați pentru mine, cu mine”, declară tenorul Alin Stoica.

Tenorul Alin Horia Mânzat, fondator All’S Choir și președintele Asociației SmartArt, alături de soprana Mădălina Constantin, dincolo de toate aplauzele pe care le primesc atunci când se întâlnesc cu publicul Operei Naționale Române, ne așteaptă și la spectacole speciale, pe care le pun în scenă din dragoste pentru artă, pentru frumos.

Alături de Cătalin Crișan și tenorul Alin Stoica, cei doi, tenorul Alin Horia Mânzat și soprana Mădălina Constantin, ne vor descoperi, în emisiunea Dăruiește Românie!, O lume într-o inimă, prin melodia compusă de Cătălin Crișan și interpretată fabulos de cei patru artiști.

Ca de fiecare dată, Codruț Croitoru deschide emisiunea Dăruiește Românie!, alături de trupa Taylor. Codruț Croitoru este un muzician care a pășit cu dreptul în arena muzicii pop si rock autohtone. E un talentat artist care acoperă o ramură vastă la capitolul muzică, fiind compozitor, solist vocal, chitarist și chiar producător. Activitatea și-a început-o încă de tânăr, fiind solist vocal, chitarist și compozitor în cadrul formației The Crown cu care a lansat discul "Amândoi" în anul 2007 , disc alcătuit exclusiv din compozițiile sale, care s-au bucurat de numeroase premii ale oamenilor de specialitate. Codruț a avut o frumoasă colaborare cu Adrian Ordean. În paralel și-a desfășurat activitatea de solist vocal alături de nume precum Pact, Schimbul 3 si Compact B.De asemenea, din 2013 și până în prezent, Codruț Croitoru scrie muzica pop și rock pentru diversi tineri, copii sau adolescenți, talentați.

În anul 2020 apare formația Taylor pentru care artistul și compozitorul Codruț Croitoru compune toata muzica, iar pe lângă rolul de compozitor și de producător, îl mai are și pe cel de solist vocal și chitarist. Primele single-uri lansate de Taylor se bucură de success, iar albumul "Dincolo de măști", lansat în martie 2022, le aduce celor de la Taylor o creștere exponențială a numărului de fani, și totodată multe aprecieri venite din partea criticilor de specialitate.

Taylor înseamnă: Marius Vintilă - tobe, Victor Iovan - chitară bas, Florin Laghia -chitară, Alexia Ștefan - backing vocals, Bianca Ștefan - backing vocals. Creația artistului Codruț Croitoru lansată pe piață până în prezent e o încântare pentru publicul iubitor de muzică adevărată.

Echipa emisiunii:

Realizator: Carmen Târnoveanu

Director de imagine: Valentin Purza

Regizor tv: Manuela Apostol

Foto credit: Mihaela Petre