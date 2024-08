Costumele tradiționale, ”armuri împotriva uitării”

Simona Laiu promovează costumul românesc ca parte a ADN-ului nostru cultural. Ea cercetează cu pasiune și colecționează textile și artă țărănească pentru ca generațiile viitoare să nu își piardă rădăcinile.

Gazda noastră, Tatiana Slivca, jurnalistă la TVR Moldova, ne prilejuiește în această ediție a emisiunii ”Tradiții” o întâlnire cu Simona Laiu.

S-a născut la Piatra Neamț, dar pașii au purtat-o departe de locurile natale. Deși a traversat lumea, Simona Laiu a dus lumea de acasă peste tot cu ea. Prin preocuparea ei de a cercetata, căuta și recupera costume tradiționale ea nu a pierdut niciodată conexiunea profundă cu pământul românesc.

”A studiat Istoria și Psihologia la Universitatea York din Toronto, a obținut un Master în Muzeologie la Amsterdam, un Master of Liberal Arts la Universitatea Stanford, cu o lucrare despre costumul național românesc. A lucrat la Mississauga Heritage Foundation din Ontario, ca cercetătoare, a fost profesoară de istorie în Brampton, Ontario, înainte de a deveni, în 2019, co-curator la Maryhill Museum of Art din Washington. Aici a organizat expoziția „O frumusețe aparte: îmbrăcămintea populară românească” (2020). Este consilier pentru mai multe organizații culturale din SUA ca specialist în costume tradiționale.” (potrivit site-ului editurii Junimea).

A publicat lucrarea The Fabric of Identity: The Role of the National Costume in the Making of Greater Romania (Rolul costumului național în făurirea României moderne) la Stanford University Press, SUA, în 2020. În 2023, volumul a apărut în limba română la editura Junimea.

În cunoscuta ei colecție, Grădina Hestiei, ea reunește aceste straie foarte vechi și valoroase, regăsite în timp, cu mari eforturi, pentru a le păstra și lăsa moșternire generațiilor viitoare într-un muzeu.

Descoperiți însemnătatea pe care o dă Simona Laiu costumului tradițional românesc:

”Platon vorbea despre o sferă celestă a formelor perfecte, unde viața este eternă, de unde spiritele oamenilor porneau spre pământ. Grădina Hestiei este născută din recunoașterea acelei sfere a formelor perfecte despre care vorbea Platon, în iile și costumele țăranești din România. Nostalgia raiului pierdut de Adam și Eva, a sferei formelor perfecte, sunt cusute în costumele noastre de sărbătoare. Fiecare costum a fost înfăptuit de o femeie conectată prin puterea minții și meșteșugul acului, de toate femeile din neamul ei până la noi, cei care iubim, admirăm și păzim aceste comori de trecerea timpului și a uitării. Vă invitam să poposiți în grădina noastră un moment, să admirați aceste punți spre divin, create de mâinile artiștilor populari români de peste secole.” (Simona Laiu, despre colecția sa, pe pagina oficială de facebook Grădina Hestiei)

Această ediție Tradiții este disponibilă pe site-ul TVR Moldova.