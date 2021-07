Cornel Radu – Longhin: „În România a început totul. Acolo este sufletul!”

Interviu realizat în cadrul campaniei „Cu România în suflet”

Cornel Radu – Longhin s-a născut la Piatra Neamț, a terminat o facultate în domeniul IT în București iar acum trăiește la Bruxelles și se ocupă de sănătatea publică. La începutul acestui an a coordonat editarea cărții „Români belgieni – români europeni”.

„M-am născut în anul 1967, în ziua Sfântului Dumitru, la Piatra Neamț, iar cei șapte ani de acasă i-am petrecut, cea mai mare parte dintre ei, cu bunica din partea mamei într-un sat aflat la 15 km de Piatra, sat în care am revenit apoi în toate vacanțele școlare” își amintește Cornel Radu – Longhin, cu nostalgie.

„În anul 1974 m-am mutat cu părinții în București, pentru că tatăl meu începea atunci facultatea... la seral și eu clasa întâi... la zi. Eram, cumva, colegi de școală! Migrarea de la sat la capitală a fost, de fapt, prima mea experiență de adaptare la o nouă lume. În București totul era diferit. Am și acum în memorie primele imagini cu tramvaiele trecând pe lângă Gara de Nord....”

După ce a terminat cursurile Școlii nr. 15 din Floreasca a...trecut strada la Liceul I.L. Caragiale pe care l-a absolvit în 1986, obținând o medie destul de mare la examenul de Bacalaureat, cum ne mărturisit Cornel Radu – Longhin.

„N-am reușit din prima la facultate, așa că am făcut 500 de zile de armată, iar in 1988, proaspăt... liberat am dat din nou examen de admitere și am reușit la Facultatea de Electronică și Telecomunicații, la seral. Mă angajasem încă din august 1986, așa că am lucrat pe toată perioada studiilor universitare și până în prezent s-au adunat aproape 35 de ani de muncă neîntreruptă. În anul 2009 am renunțat la IT, am plecat din România și am trecut în domeniul sănătății publice, la Bruxelles, în cadrul unei organizații non-profit. Nu a fost o trecere întâmplătoare, deoarece activam voluntar încă din 1994 când am înființat o asociație non-profit în România.”

Pentru mulți dintre cei care trăiesc în străinătate, departe de locurile în care s-au născut, păstrarea identității de român, poate deveni uneori o piatră de încercare. Și uneori se adaugă și dificultățile privind adaptarea într-o țară nouă, o cultură și o mentalitate noi.

„Identitatea de român nu se pierde. Dacă te-ai născut român, rămâi român. indiferent de ceea ce este în jurul tău. Unii sunt mândri de această identitate, alții încearcă să o ascundă. Eu nu au avut probleme în a mă adapta în țara de adopție și nu am avut niciodată intenția de a ascunde faptul că sunt român. Azi mă simt acasă și la Piatra Neamț și la București, dar și la Bruxelles. Sunt un cetățean european, în Europa.”

În Belgia, dar în mod special în Bruxelles trăiesc mulți români și cei mai mulți se cunosc între ei și sunt alături în acțiuni comune.

„Încă înainte de a pleca din țară am descoperit, via Internet, comunitatea românească din Belgia. Apoi când am ajuns aici am fost ajutat de membri ai acestei comunități să fac primii pași în noua mea țară, iar mai târziu i-am ajutat la rândul meu pe alți nou veniți să se integreze în Belgia. În anul 2013 am făcut parte din echipa care a publicat cea de a doua ediție a Ghidului românului în Belgia. Mai mult, la începutul acestui an am publicat, în calitate de coordonator cartea Români - români belgieni, români europeni, disponibilă gratis, online, aici: http://romani.website/librarie/ ” ne povestește Cornel Radu – Longhin.

„Comunitatea românească din Belgia este o comunitate unită, în continuă dezvoltare și maturizare. În cei 12 ani de când sunt în Belgia am fost și sunt implicat într-o lungă serie de activități în cadrul comunității noastre de aici. M-am implicat de la moderarea forumului și a unor grupuri online ale comunității, la organizarea de dialoguri și sfaturi față în față, la publicarea de interviuri și articole despre românii din Belgia sau la organizarea de evenimente culturale, sportive și campanii de întrajutorare și până la înfiițarea de asociații.”

Românii din lumea largă sunt pentru colegii și prietenii lor străini un fel de „Românie la scară mai mică”. Și uneori este dificil să faci față criticilor sau nemulțumirilor generate de articole de presă sau știri de televiziune deloc pozitive.

„Din punctul meu de vedere, ideea că presa internațională publică informații nu tocmai bune despre români și, implicit, despre România trebuie sa înceteze. Nu suntem, ca nație, nici mai răi și nici mai buni decât alte popoare. Atât timp cât iți faci bine treaba la locul de muncă, atât timp cât te porți civilizat în comunitatea din care faci parte și încerci să îi înțelegi și să-i accepți pe cei din jur așa cum sunt ei, cu bune și cu rele, vei fi cu siguranță un bun ambasador al țării tale. Și, încă un lucru foarte important: să nu iți vorbești de rău țara și conaționalii. Eu așa am făcut și mereu m-am simțit bine în postura de român și de ambasador fără portofoliu” ne asigură Cornel Radu – Longhin.

România este mereu prezentă în viața unui român care trăiește departe de țară. În gânduri, în fapte, în acțiuni comune cu alți români din străinătate sau cu organizații din România, dorul devine mai ușor de suportat.

„Cu Romania mențin o legătură profesională activă. Asociația pentru care lucrez în Bruxelles are organizații membre în România și avem o mulțime de proiecte comune. De exemplu, în anul 2019 am organizat o Conferință Internațională la București la care am avut oaspeți de seamă, printre care și Prințesa Dina Mired din Iordania sau Comisarul European pentru Sănătate. Cu siguranță voi încerca și în viitor să includ România și colegii din țară în proiectele viitoare. Așa este normal!

Cât despre România din suflet…oriunde aș fi în această lume România reprezintă punctul de referință. Acolo a început totul, acolo sunt rădăcinile, acolo este sufletul!” ne mărturisește, la final, Cornel Radu – Longhin.

***

Interviu realizat de Aura Dobre – producător TVR Internațional