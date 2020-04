“CONTESA” – Adela Mărculescu, de la Teatrelli … în online

TEATRELLI continuă seria difuzărilor online miercuri, 15 aprilie, de la ora 18:00, cu spectacolul CONTESA , după textul lui Aldo Nicolaj “Fluturi, fluturi...” , în regia lui Dan Tudor , dedicat unei adevărate contese a teatrului românesc: Adela Mărculescu .

Actor și regizor care umblă prin viață cu sufletul la purtător, Dan Tudor mi-a declarat despre întâlnirea cu doamna Adela Mărculescu: “În compania marilor actori, pe scenă ești în viață. Vocea, privirea, energia, gesturile aparțin picturii teatrale autentice. Tăcerea este căutarea adevărului și anumite momente par eterne. O parte a vieții noastre (cele 60 de minute, durata spectacolului “CONTESA”) este înregistrată și vă va fi prezentată, dar nu puteți vedea decât un adevăr parțial, partea cea mai frumoasă lipsește, acel fior, acea vibrație comună care poate fi simțită și înțeleasă numai venind în sala de spectacol.”

"Viața e o piesă relativ bună, cu un act trei scris prost." spunea Truman Capote, dar Adela Mărculescu consideră că această afirmație memorabilă nu i se potrivește. La cei 81 de ani pe care-i poartă cu noblețe, actrița se menține n formă fiind foarte activă: „Poate prin cele 9 spectacole (n.r. la TNB, Metropolis și Teatrelli) în care joc în stagiunea curentă! Sau poate gena, mama grecoaică, tata oltean…”. A terminat liceul la 16 ani și Institutul de teatru la 20! Este actriță a Teatrului Național I.L. Caragiale din București din anul 1964, iar din 1992 este conferențiar la Universitatea “Hyperion”, unde predă actorie și tehnica vorbirii.

Doamna Adela Mărculescu este considerată una din cele mai frumoase și talentate actrițe ale scenei romanești. Și nu e nici o exagerare. Are aceeași privire adâncă și neagră, are farmec, eleganță, strălucire. Are curajul de o lua mereu de la început, de a trece de la o partitură la alta, de a fi veșnic debutant, de a-și lua în piept anii așa cum vin, de “a muri” și “a se naște” de infinite ori, cu fiecare rol, cu fiecare spectacol, într-o diversitate absolută. Aici stă dificultatea. Aici stă frumusețea. La telefon, cu aceeași voce și rostire – impecabile!, doamna Adela Mărculescu mi-a vorbit despre “CONTESA”: “Acum în urmă cu peste 50 de ani, faimosul scriitor italian Aldo Nicolaj scria piesa “Fluturi, fluturi...” pentru actrița Paola Borboni (1900-1995), care împlinea 50 de ani de teatru. Este “CONTESA” noastră o fructuoasă adaptare a textului inițial, a talentatului, dăruitului, ingeniosului și, peste toate, vrednicului Dan Tudor, oferindu-mi – ocazie bine venită – acest spectacol, cu prilejul împlinirii a 80 de ani și – lucru imposibil de neglijat, coincidență, potriveală – a 55 de ani de teatru pe scena TNB. Tragic și comic, emoție cu lacrimă de râs și plâns, piesa surprinde prin tensiunea creată de un destin nemilos, punctat de hazardul vieții. O lecție de viață de a ne primi destinul care, în neprevăzutul lui, ne poate aduce, fortuit, schimbarea. De-a râsul plânsul pentru noi și mai ales pentru voi, pentru că vouă ne adresăm, cu voi împreună existăm. De-a râsul plânsul vostru este răsplata noastră.”

Prin creația ei, Adela Mărculescu a reușit de-a lungul anilor să construiască climatul spiritual al unei epoci. Va fi laurea cu Premiul pentru Întreaga Activitate, la cea de-a 14-a ediție a Galei Premiilor Gopo (când va putea fi organizată decernarea lor, la Teatrul Național București). Și încă mai primește oferte de a juca în noi și noi spectacole, iar rolul cel mai drag e... “întotdeauna cel ce va urma”. Îi dorește sănătate. “Pe urm… artă, teatru și cu Dumnezeu nainte!”.

Corina Dănilă

Foto Credit: TEATRELLI