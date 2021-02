Concursul Internațional George Enescu 2020 se difuzează la TVR 3

Din 1 februarie, recitalurile concurenților de la secțiunile vioară, violoncel și pian se difuzează la TVR 3, de luni până miercuri, de la ora 23.00.

Anul 2020 a stat sub semnul reinventării, iar Concursul Internațional George Enescu nu a făcut excepție. Astfel, luna septembrie a devenit luna ONLINE a prestigioasei competiții.

Sute de tineri din toate colțurile lumii s-au reinventat și au trimis înregistrări audio-video realizate în regim propriu. Prin tenacitate și dorința imuabilă de a merge înainte - în pofida dificultăților apărute în viețile lor - cei peste 150 de concurenți au arătat întregii lumi că muzica trebuie să continue.

Sub acest motto "Music must go on - Save Beauty in life", Concursul Internațional George Enescu s-a reinventat și a continuat online.

În fiecare zi de luni ne vom bucura de interpretările concurenților secțiunii vioară, marți - de cele ale concurenților de la secțiunea violoncel, iar miercuri - pianiștii ne vor demonstra că puterea și frumusețea muzicii ne pot duce mai departe.

Iată programul acestei săptămâni:

Luni, 1 februarie - SECȚIUNEA VIOARĂ

Maria Gîlicel - România

Hans Christian Aavik - Estonia

Misako Akama - Japonia

Justina Auskelyte - Lituania



Marți, 2 februarie - SECȚIUNEA VIOLONCEL

Antonin Musset - Franța

Christine Jeong Lee - Coreea de Sud

En-Chun Lin - Taiwan

Grace Sohn - Canada



Miercuri, 3 februarie - SECȚIUNEA PIAN

Ka Jeng Wong - Hong Kong

Nikolai Kuznetsov - Rusia

Mihaela Manea - România

Adela Liculescu - România

***

Veniți pe TVR 3 să ne bucurăm sufletele prin frumusețea muzicii!

Valentina Băințan - producător TVR