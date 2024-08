Concursul „Enescu”: Simon Trpčeski, unul dintre cei mai valoroși pianiști ai lumii, recital de excepție, în 21 septembrie

Marele pianist Simon Trpčeski, apreciat pentru virtuozitatea sa, va susține un recital de excepție pe scena Ateneului Român, în cadrul Concursului Internațional „George Enescu”. Concertul va avea loc în 21 septembrie, de la ora 19.00.

Programul serii cuprinde „Mazurcile op. 24” de Frédéric Chopin, „Suita Holberg op. 40” de Edvard Grieg, „Sonata în Do Minor pentru pian Hob. XVI/20” de Joseph Haydn și „Sonata nr. 7 în Si Bemol Major pentru pian op. 83” de Serghei Prokofiev.

Pianistul de origine macedoneană Simon Trpčeski, cu o carieră muzicală de 20 de ani, este apreciat atât pentru virtuozitatea sa impresionantă și abordarea profund expresivă, cât și pentru prezența carismatică pe scenă.

Trpčeski, lansat ca artist BBC New Generation Artist, a colaborat cu peste 100 de orchestre de pe patru continente, printre care se numără Orchestra Simfonică din Londra, Orchestra Philharmonia, Orchestra Simfonică City of Birmingham, Orchestra Națională a Franței, Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam, Orchestra Simfonică Germană din Berlin și Filarmonica din Dresda, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin, NDR Elbphilharmonie, Orchestra Tonhalle din Zürich, Orchestra Națională Rusă, Teatro Colón etc.

În America de Nord, Simon Trpčeski este un solist frecvent al orchestrelor din Cleveland și Philadelphia, al orchestrelor filarmonice din Los Angeles și New York, precum și al orchestrelor din Chicago, San Francisco, St. Louis, Seattle și Baltimore. Mai mult, a cântat cu Filarmonica New Japan, Orchestra Simfonică NHK, orchestrele filarmonice din Seul și Hong Kong, precum și cu orchestrele din Sydney, Melbourne și Noua Zeelandă.

Primul deținător al titlului de „Artist Național al Macedoniei de Nord”

Lista lungă de dirijori proeminenți cu care a lucrat îi include pe Vladimir Jurowski, Antonio Pappano, Vasily Petrenko, Cristian Măcelaru, Lorin Maazel, Vladimir Ashkenazy, Marin Alsop, Gustavo Dudamel, Gianandrea Noseda, Charles Dutoit, Jakub Hrůša, Susanna Mälkki, Andris Nelsons, Robert Spano, Michael Tilson Thomas, Gabriel Bebeșelea și David Zinman. De asemenea, legătura sa îndelungată cu Filarmonica Regală din Liverpool, consolidată în timpul mandatului lui Vasily Petrenko, a produs o amplă discografie.

Născut în Macedonia în 1979, Simon Trpčeski este absolvent al Facultății de Muzică din cadrul Universității Sf. Chiril și Metodiu din Skopje, unde a studiat cu profesorul Boris Romanov. De-a lungul carierei sale, a primit numeroase premii și distincții, iar în 2011, a devenit primul deținător al titlului de „Artist Național al Macedoniei de Nord”.

Sursă imagine: B. Ealovega / Concursul Internațional „George Enescu”

Concursul Internațional „George Enescu” se desfășoară o dată la doi ani, la București, sub înaltul patronaj al președintelui României. Organizat de Artexim, Concursul „Enescu” este un proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Cea de-a XIX-a ediție a competiției va avea loc între 31 august și 27 septembrie, la Ateneul Român din București.