Concertul „John Williams Live in Vienna”, special pentru telespectatorii TVR 1

Premieră TVR 1: cel mai premiat compozitor de muzică de film a fost onorat de Filarmonica din Viena, într-un concert la Musikverein, la începutul lui 2020. Îl putem urmări la TVR 1 pe 26 decembrie, de la ora 11.40.

A compus muzică pentru mai mult de 100 de filme, majoritatea celebre. Este deţinătorul a 5 premii Oscar şi altor 52 de nominalizări la Oscar, 7 premii British Academy (BAFTA), 25 premii Grammy, 4 Globuri de Aur, 5 Emmy. Numeroase discuri de aur și platină.

În 2020, orchestra Filarmonicii din Viena l-a celebrat pe multipremiatul compozitor de muzică de film John Williams, invitându-l la pupitrul său pentru a-şi dirija propria muzică. Telespectatorii TVR 1 vor putea urmări acest concert a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, de la ora 11.40. Solistă a fost violonista Anne Sophie Mutter, iar programul pe care îl vom putea urmări conține unele dintre cele mai cunoscute teme muzicale scrise de John Williams, din filme cunoscute în întreaga lume, precum Războiul stelelor, seria Harry Potter, Fălci, Jurassic Park, E.T. Extraterestrul sau Indiana Jones.

Orchestra Filarmonicii din Viena

De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, John Williams a devenit unul dintre cei mai performanți și de succes compozitori americani de muzică de film și pentru scenele de concert. Este director muzical și dirijor premiat al uneia dintre instituțiile muzicale prestigioase ale Americii, Boston Pops Orchestra, și întreține relații artistice înfloritoare cu multe dintre marile orchestre ale lumii, printre care Boston Symphony Orchestra, New York Philharmonic, Chicago Simfonie și Los Angeles Philharmonic. John Williams a primit numeroase premii prestigioase, printre care Medalia Națională a Artelor, Kennedy Center Honors, Ordinea Olimpică și este câştigătorul multor premii Oscar, Grammy, Emmy și Globul de Aur. Rămâne una dintre cele mai distinse și cunoscute „voci” muzicale ale națiunii americane.

Williams a compus muzica și a semnat ca regizor muzical pentru mai mult de o sută de filme. Colaborarea sa artistică de 45 de ani cu regizorul Steven Spielberg a dat naştere la multe dintre cele mai apreciate și de succes filme de la Hollywood, printre care Schindler’s List, E.T. The Extra-Terrestrial, Jaws, Jurassic Park, Close Encounters of the Third Kind, filmele Indiana Jones, Saving Private Ryan, Amistad, Munich, Hook, Catch Me If You Can, Minority Report, A.I. Inteligență artificială, Imperiul Soarelui, Aventurile lui TinTin, War Horse, The BFG și Lincoln. Cea mai recentă colaborare a lor, The Post, a fost lansată în decembrie 2017. John Williams a compus partituri pentru toate cele nouă filme Star Wars, primele trei filme Harry Potter, Superman, JFK, Născut pe 4 Iulie, Memoriile unei gheișe, Far and Away, The Accidental Tourist, Home Alone, Nixon, The Patriot, Angela's Ashes, Seven Years in Tibet, The Witches of Eastwick, Rosewood, Sleepers, Sabrina, Presumed Innocent, The Cowboys, The Reivers and Goodbye, Mr. Chips, ca să amintim doar câteva. A lucrat cu mulți regizori legendari, printre care Alfred Hitchcock, William Wyler și Robert Altman. În 1971, a adaptat coloana sonoră pentru versiunea filmului Fiddler on the Roof şi a compus partiturile originale pentru vioară, interpretate de renumitul virtuoz Isaac Stern. A apărut în înregistrări în postura de pianist și dirijor alături de Itzhak Perlman, Joshua Bell, Jessye Norman și alții.

John Williams a fost recompensat cu cinci premii Oscar și cincizeci și două de nominalizări la Oscar, ceea ce îl transformă în cea mai nominalizată persoană în viaţă de către Academie și a doua persoană cea mai nominalizată din istoria premiilor Oscar. Cea mai recentă nominalizare a sa datează din 2019, pentru filmul Star Wars: The Rise of Skywalker. De asemenea, John Williams deţine nu mai puţin de șapte premii British Academy (BAFTA), douăzeci și cinci de premii Grammy, patru Globuri de Aur, cinci Emmy și numeroase discuri de aur și platină.

Pe lângă activitatea sa în film și televiziune, John Williams a compus numeroase lucrări pentru scenele de concert, printre care, două simfonii și concerte pentru flaut, vioară, clarinet, violă, oboi și tubă. Concertul său pentru violoncel a fost comandat de Boston Symphony Orchestra și a avut premiera în 1994. Williams a colaborat, de asemenea, cu unele dintre cele mai importante orchestre din lume, pentru care a compus muzica: Filarmonica din New York, Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Boston Symphony.

Una dintre cele mai cunoscute și speciale voci artistice ale Americii, John Williams a compus muzică şi pentru numeroase evenimente culturale și comemorative importante. „Liberty Fanfare” a fost creat pentru evenimentul care a marcat finalizarea restaurării Statuii Libertății în 1986. „American Journey”, scrisă pentru a sărbători noul mileniu și pentru a însoți filmul retrospectiv The Unfinished Journey, al regizorului Steven Spielberg, a avut premiera la „America’s Millennium Concert” la Washington, DC în ajunul Anului Nou, 1999. Opera sa orchestrală „Soundings” a fost interpretată la ceremonia de deschidere a Walt Disney Concert Hall din Los Angeles. Şi evenimente din lumea sportului au beneficiat de compoziţiile şi temele muzicale create de John Williams. Printre acestea, Jocurile Olimpice de vară din 1984, 1988 și 1996, Jocurile Olimpice de iarnă din 2002 și ediţiile internaționale de vară, din 1987 şi ale Jocurilor Paralimpice. Iar în 2006, a compus tema pentru prezentarea de către NBC a fotbalului NFL.

Şi tot John Williams deține diplome onorifice de la douăzeci și două de universități americane, inclusiv Harvard, The Juilliard School, Boston College, Northeastern, Tufts, Boston University, Conservatorul de muzică din New England, Massachusetts University din Boston, The Eastman School of Music, Oberlin Conservatory of Music și University of Southern California. În 2009, a primit Medalia Națională a Artelor, cel mai înaltă distincţie acordată artiștilor de către guvernul Statelor Unite. În 2016, Williams a primit al 44-lea premiu al American Film Institute - Life Achievement Award - fiind primul compozitor din istorie care a primit această onoare. Din 2009, John Williams a intrat în rândul membrilor Academiei Americane de Arte și Științe, iar în ianuarie, același an, a compus și aranjat „Air and Simple Gifts”, special pentru prima ceremonie a președintelui Barack Obama. În 2018, a primit The Trustees Award al National Academy of Recording Arts and Sciences.