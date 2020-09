Concert Bubu College Experience la TVR 3

Duminică, 13 septembrie, ora 22.00, TVR 3 vă invită să vă bucurați de concertul BUBU COLLEGE EXPERIENCE, susținut în 19 septembrie 2015, la Arenele Romane din București.

În toamna anului 2015, Festivalul – concurs „Young Music Festival” a programat un final apoteotic: recitalul grupului Bubu College Experience, un concert unic, până acum.

Formația s-a reunit o singură dată, la București, pentru un repertoriu repetat și stabilit on-line, peste Atlantic, inițiativă a bateristului Bubu Cernea, proaspăt absolvent al celebrei instituții muzicale de învățământ, Berklee College of Music din Boston.

Cu Sfinx Experience, trupa părinților săi, Mișu Cernea și Crina Mardare, Bubu a călătorit la concerte pop-rock înainte de a învăța să meargă. Prin urmare, a apărut pe scene ca un copil precoce al tobelor.

În primii ani de carieră, a participat pentru România, în 2003 (în particular emisiunea TVR „KikiRiki Miki”) la marea finală „Eurovision Junior” de la Copenhaga, dar și la „Global Battle of the Bands” (cu X-Plod, în 2010).

Tânărul baterist ajunge cunoscut cu adevărat atunci când este cooptat într-un serial TV pentru tineret, unde apare alături de Lala Band, grupul înființat cu această ocazie.

Cu siguranță, experiența muzicală cea mai importantă s-a consumat în perioada în care a fost student la Boston (cu profesori ca Jordan Ruddess, Rod Morgenstein ori Henrique de Almeida), unde Bubu a absolvit secția Performance la percuție cu Summa Cum Laude.

Post scriptum: concertul de la București, pus la cale de baterist cu chitaristul Juan Andres Carreno Ariza. Cei doi s-au înconjurat de câțiva dintre colegii de la școală, au ales un repertoriu, au repetat fiecare unde a putut. Unica repetiție generală (cu trupa completă, inclusiv trei componenți români la nivelul absolvenților de Berklee, invitați de Bubu) s-a derulat în subsolul de la Arenele Romane, înainte de concert. Cover-uri reorchestrate de cei doi inițiatori ai proiectului, dar și piesele originale ale celor două soliste Gabriela Francesca și Christine Smit sunt memorabile.

Echipa Remix a alăturat filmarea pusă la dispoziție de Sfinx Experience câtorva interviuri la cald, luate înainte de concert.

Producător: Doru Ionescu