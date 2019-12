Colinde și atmosferă de sărbătoare la "Drag de România mea!"

Pe 22 decembrie, de la ora 15.00, pe TVR2, TVR 2 HD și TVR+, Paul Surugiu - Fuego vă invită la un spectacol unic, în care ne vom bucura de prezenţa unor artişti talentaţi, oameni de cultură, suflete speciale.

Sărbătorile de iarnă au întotdeauna aroma simplității. Înseamnă timp de calitate, petrecut alături de cei dragi, tradiție, liniște și o încărcare de stare pozitivă care să ne țină tot anul.



Crăciunul aduce cu sine mai multă împăcare cu noi, aduce lirism și emoție multă. Iar uneori, nu strică să fim mai deschiși către emoție, pentru că fără ea am fi mai săraci spiritual.



Iar Crăciunul are o linie melodică plină de frumuseți și de povești care trebuie spuse și ascultate. Nu împodobim bradul în platou, dar venim cu o ediție de colecție în ajun de sărbătoare. Avem colinde tradiționale, folclor, simboluri ale Crăciunului, povești de viață, melodii de sărbătoare, emoții și duete inedite. Colindele lui Paul Surugiu - Fuego, extrem de iubite în această perioadă, ne bucură pe toți și ne aduc fericiri muzicale.



Astfel, duminică, de la ora 15.00, cunoaștem povestea Sarei Nicole Smith, o tănără care a ales ca România să-i fie acasă și care a adoptat mai mulți copii, de care are grijă cu dăruire și implicare, încercând să le insufle dragostea de frumos.





Ne colindă, din Mehedinți, Niculina Stoican, care ne spune cum se petrec sărbătorile în zona ei.

Din Bucovina, cu un colind spectaculos, sosește Viorica Macovei. Ea ne povesteşte despre Crăciunul bucovinean și ne cântă împreună cu Raoul.

Plini de bună dispoziție, cu energie și frumusețe, sosesc PICII LUI SOREASCA.

Vin alături de profesoara lor, Alina Sorescu și ne cântă la ceas de sărbătoare.

Revine la noi, cu cele mai frumoase colinde tradiționale, Paula Seling, un simbol al acestei perioade.



Ne găsiți și pe Facebook și Instagram!

Foto: Ana Maria Halalai

Producătorul emisiunii: Codruța Prunariu

***

Program de difuzare:

TVR 2 și TVR 2 HD: Duminică, ora 15:00; vineri, ora 22.00

TVR Internațional: Sâmbătă, orele 10.00 și 21.00; duminică, ora 01:00 (ora României)

TVR MOLDOVA: Sâmbătă, ora 16:00